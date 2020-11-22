「嵜本生吐司」三號店來了！12月插旗中山區百貨

來自日本大阪的人氣生吐司「嵜本SAKImoto bakery」插旗台北中山區開設三號店，繼台灣一號店、二號店都開在信義區之後，「嵜本SAKImoto bakery」終於跨出信義區，三號店位於新光三越台北南西店三館一樓將於12月9日正式開幕，而三號店也將推出限定口味。此外，嵜本也將於11月26日至12月7日快閃新竹巨城。

「嵜本SAKImoto bakery」終於跨出信義區，進軍百貨與巷弄文化盛行的捷運中山站商圈，品牌也在粉絲團公布將於11月23日中午12:00開放開幕日起30天內的訂位。除了嵜本SAKImoto bakery，新光三越台北南西店12月新進駐美食，同步引進韓國炸雞連鎖店「bb.q CHICKEN」進駐三館七樓，將於12月5日開幕，提供超過50種餐點。另外還有頂級黑松露洋芋片「AROMA」、法式手工甜點「時境SHINJING」等期間限定快閃店登場。