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一個月後迎熱鬧跨年 麗寶辦雙演唱會推6000發焰火秀
麗寶樂園渡假區12月31日、1月1日將辦連續兩天「台中麗寶跨年雙演唱會」，準備近6000發的焰火秀，將由5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸，麗寶樂園渡假區內的麗寶福容大飯店與麗寶賽車主題旅店，跨年當天已全數客滿，1月1日和1月2日也即將滿房。
麗寶樂園渡假區表示，今年焰火將施放近6000發，以平均每秒10發焰火的高密度設計編成精采焰火秀，兩天施放長度共10分鐘，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放以及意向性燃放，讓來跨年的觀眾可以看到國際級的設計；焰火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀焰火，讓現場民眾感受被璀璨焰火環繞中的臨場震撼。
麗寶福容大飯店自12月31日至1月2日推出「麗寶假期-2021麗寶迎豐年」住房專案9999元起，每房含2人自助早餐、晚餐、同樂券，含迎賓飲料、三溫暖、休閒活動DIY等、探索世界雙日門票、天空之夢摩天輪搭乘券。
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