飄雪耶誕村、歐風市集與光雕秀 桃園3商場耶誕這樣玩

百貨商場逐漸點綴上耶誕歡愉氣息，位於桃園的華泰名品城、大江購物中心陸續換上夢幻耶誕場景，台茂購物中心也特別斥資千萬打造「台茂Shining★耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日連續39天登場，首周末11月26日晚上，特別以300秒的低空花火作為展期開幕秀。各大商場費盡心思營造好玩、好拍與歡樂的耶誕、新年季節。

擁有戶外購物空間優勢的GLORIA OUTLETS華泰名品城「耶誕村」，全區廣場共設置五處大型耶誕造景，一期巴黎鐵塔廣場桃紅鐵塔掛上大型槲寄生；一期自由與神廣場，則有星星造型的「金星拱門」，一旁還有耶誕老人與桃紅專機；二期噴水池廣場則走滿載禮物的水上列車，整點時環繞耶誕樹奔馳；三期美食街旁則有耶誕老人現身銀白耶誕森林；三期倫敦廣場則是耶誕老人從天而降，投下巨型閃耀禮物盒，民眾還可走入和中發現驚喜。此外，全園區每天下午四點半起至晚間八點每半點、整點還有飄雪裝置啟動，營造白色浪漫耶誕。滿足喜愛拍照的民眾，今年也首度設計了多款IG耶誕濾鏡，讓民眾在此拍出各式耶誕美照。

二期環繞耶誕樹奔馳的「水上幸福列車」。圖／華泰名品城提供

桃園大江購物中心耶誕活動首波以耶誕市集率先登場，今年以自家門牌號碼501號為發想，打造五大主題的「501號聖誕市集」，即日起至明年1月7日於館內各樓層陸續登場。耶誕市集以歐風小木屋造型店鋪結合烘焙甜點、巧克力及特調熱紅酒等市集美食，首次邀請法籍主廚道地甜點「樂路樂得」、擁東京藍帶學院認證的烘焙麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路人氣名店進駐，還有二層樓、高約5米的耶誕樹與巨型北極熊公仔與仿真馴鹿環繞。緊接著12月登場的「Love City聖誕薑餅城」，由88棟的手工薑餅屋集結而成的迷你版歐洲城鎮，預計在12月19日舉辦點燈儀式後展示至12月27日，展示期間開放免費排隊入場。

大江購物中心打造五大主題的「501號聖誕市集」。圖／大江購物中心提供