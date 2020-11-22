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飄雪耶誕村、歐風市集與光雕秀 桃園3商場耶誕這樣玩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
華泰名品城、大江購物中心、台茂購物中心陸續啟動耶誕活動。圖／業者提供
華泰名品城、大江購物中心、台茂購物中心陸續啟動耶誕活動。圖／業者提供

百貨商場逐漸點綴上耶誕歡愉氣息，位於桃園的華泰名品城、大江購物中心陸續換上夢幻耶誕場景，台茂購物中心也特別斥資千萬打造「台茂Shining★耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日連續39天登場，首周末11月26日晚上，特別以300秒的低空花火作為展期開幕秀。各大商場費盡心思營造好玩、好拍與歡樂的耶誕、新年季節。

擁有戶外購物空間優勢的GLORIA OUTLETS華泰名品城「耶誕村」，全區廣場共設置五處大型耶誕造景，一期巴黎鐵塔廣場桃紅鐵塔掛上大型槲寄生；一期自由與神廣場，則有星星造型的「金星拱門」，一旁還有耶誕老人與桃紅專機；二期噴水池廣場則走滿載禮物的水上列車，整點時環繞耶誕樹奔馳；三期美食街旁則有耶誕老人現身銀白耶誕森林；三期倫敦廣場則是耶誕老人從天而降，投下巨型閃耀禮物盒，民眾還可走入和中發現驚喜。此外，全園區每天下午四點半起至晚間八點每半點、整點還有飄雪裝置啟動，營造白色浪漫耶誕。滿足喜愛拍照的民眾，今年也首度設計了多款IG耶誕濾鏡，讓民眾在此拍出各式耶誕美照。

二期環繞耶誕樹奔馳的「水上幸福列車」。圖／華泰名品城提供
二期環繞耶誕樹奔馳的「水上幸福列車」。圖／華泰名品城提供

桃園大江購物中心耶誕活動首波以耶誕市集率先登場，今年以自家門牌號碼501號為發想，打造五大主題的「501號聖誕市集」，即日起至明年1月7日於館內各樓層陸續登場。耶誕市集以歐風小木屋造型店鋪結合烘焙甜點巧克力及特調熱紅酒等市集美食，首次邀請法籍主廚道地甜點「樂路樂得」、擁東京藍帶學院認證的烘焙麵包「M PAIN」、世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」等20家網路人氣名店進駐，還有二層樓、高約5米的耶誕樹與巨型北極熊公仔與仿真馴鹿環繞。緊接著12月登場的「Love City聖誕薑餅城」，由88棟的手工薑餅屋集結而成的迷你版歐洲城鎮，預計在12月19日舉辦點燈儀式後展示至12月27日，展示期間開放免費排隊入場。

大江購物中心打造五大主題的「501號聖誕市集」。圖／大江購物中心提供
大江購物中心打造五大主題的「501號聖誕市集」。圖／大江購物中心提供

台茂購物中心則預告「台茂Shining★耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日連續39天舉辦，結合館內外將有舞動極光耶誕樹等大型主題裝置、耶誕煙火秀、耶誕光雕秀、耶誕演唱會、火舞秀等周周系列活動。耶誕嘉年華首周末11月26日晚上，特別以300秒的低空花火作為展期開幕秀。

台茂購物中心耶誕光雕秀示意圖。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心耶誕光雕秀示意圖。圖／台茂購物中心提供
「台茂Shining★耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日舉辦。圖／台茂購物中心提供
「台茂Shining★耶誕嘉年華」，於11月26日至2021年1月3日舉辦。圖／台茂購物中心提供
二期耶誕燈海 。圖／華泰名品城提供
二期耶誕燈海 。圖／華泰名品城提供
三期「巨型閃耀禮物盒」。圖／華泰名品城提供
三期「巨型閃耀禮物盒」。圖／華泰名品城提供

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