柑橘生產過剩？橫山農民研發茂谷啤酒回購率高

新竹縣橫山鄉農民曾揚景2年前因在地柑橘生產過剩，為了不讓農民心血白費，開始思考作物的出路，進而研發出茂谷啤酒，不僅可延長保存期限，也減少損失、增加農民收入，結合茂谷柑風味的啤酒，也讓少人一嘗就愛上，回購率十分高，成為在地特色產品。

曾揚景在橫山鄉大山背地區務農，過去曾經擔任新竹縣青年農民聯誼會理事長，關心地方及農業發展，由於新竹縣不少鄉鎮均栽種柑橘作物，2年前盛產時，卻也因產量大增導致銷路、價格過低，很多茂谷都在樹梢熟透卻無人摘取。

為了解決生產過剩問題，曾揚景因此研發茂谷啤酒，光靠茂谷柑本身的甜味，融合小麥的味道，生產出獨一無二的柑橘類啤酒，曾揚景說，即使不冰都好喝，受到不少顧客歡迎。

受到茂谷啤酒的鼓舞，曾揚景後續也與在五峰鄉種植、生產梅子的農民朋友合作，以自種的紫蘇，結合五峰的梅子，生產出紫蘇梅酒；另外也考量到滴酒不沾的族群，而研發出茂谷白麥汁，大人、小孩都能喝。

曾揚景也說，茂谷啤酒風味特別，也吸引一些喜好精釀、特色啤酒的民眾，回購率也十分高，2年來生產上萬罐啤酒，期望能解決生產過剩問題。

為了推廣茂谷啤酒，曾揚景時常利用假日時間，前往各市集擺攤、展售，有興趣的民眾，也可於位在新瓦屋文化保存園區的13好市集1號店，或是大山北月，都能買到茂谷啤酒、紫蘇梅酒、茂谷白麥汁。

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