High翻歲末！約翰走路推出限量雪莉炸彈骰爆派對組

為了迎接歲末年終派對旺季，JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」，內含4個烈酒杯及黑色與桃紅色骰子各一。即日起凡於全省特定量販店及菸酒專賣店購買單支雪莉炸彈（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），即贈送限量骰爆派對組，完全不加價。

「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」風味甜順、易入口，簡單搭配冬瓜茶與氣泡水，就能迸發令人驚喜的絕美風味組合，堪稱「派對聚會破冰機」。限量贈送的骰爆派對組，玩法不設限，搭配不同遊戲炒熱氣氛。

搭贈的4個烈酒杯，分別在杯身印上JOHNNIE WALKER經典標誌Keep Walking「行走的紳士」，以及「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」獨有的蜜餞、無花果與香草等3款香甜風味的圖樣，不但別具意義，在使用時也方便使用者辨識自己的酒杯，不會跟別人的杯子混在一起，算是很不錯的貼心設計。

今年搶先全球上市的JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，選用熟成逾12年的威士忌，精心調和出更鮮明的雪莉個性；熟成於雪莉酒桶中的威士忌原酒賦予威士忌蜜餞、無花果、可可、咖啡等風味，與順、甜味覺體驗，香甜餘韻即在鼻息間瀰漫，在口中達成完美平衡，使人沉溺而不膩，進化成浸透感官的全新享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康