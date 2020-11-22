快訊

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

High翻歲末！約翰走路推出限量雪莉炸彈骰爆派對組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了迎接歲末年終派對旺季，JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」，內含4個烈酒杯及黑色與桃紅色骰子各一。即日起凡於全省特定量販店及菸酒專賣店購買單支雪莉炸彈（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），即贈送限量骰爆派對組，完全不加價。

「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」風味甜順、易入口，簡單搭配冬瓜茶與氣泡水，就能迸發令人驚喜的絕美風味組合，堪稱「派對聚會破冰機」。限量贈送的骰爆派對組，玩法不設限，搭配不同遊戲炒熱氣氛。

搭贈的4個烈酒杯，分別在杯身印上JOHNNIE WALKER經典標誌Keep Walking「行走的紳士」，以及「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」獨有的蜜餞、無花果與香草等3款香甜風味的圖樣，不但別具意義，在使用時也方便使用者辨識自己的酒杯，不會跟別人的杯子混在一起，算是很不錯的貼心設計。

今年搶先全球上市的JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，選用熟成逾12年的威士忌，精心調和出更鮮明的雪莉個性；熟成於雪莉酒桶中的威士忌原酒賦予威士忌蜜餞、無花果、可可、咖啡等風味，與順、甜味覺體驗，香甜餘韻即在鼻息間瀰漫，在口中達成完美平衡，使人沉溺而不膩，進化成浸透感官的全新享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
派對組內含4個烈酒杯及黑色與桃紅色骰子。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
派對組內含4個烈酒杯及黑色與桃紅色骰子。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」強調「順而甜」的味覺體驗。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」強調「順而甜」的味覺體驗。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

炸彈 派對 量販店

延伸閱讀

雪莉優雅 允臻其極，The Dalmore大摩雪莉三桶12年臻選上市

衝擊5感！ 骷顱頭單一麥芽威士忌狂野上市

走吧！「蘇式露營」 與蘇格登到勤美學 來場秋季品酩奢旅

格蘭利威單桶拍賣會 7桶成交總金額高達台幣1800萬

相關新聞

月世界遊客中心開幕 土雞城、度假飯店同步優惠

高雄田寮月世界惡地景觀是CNN推薦的必遊景點之一，高市府觀光局利用「地景交織」與「動線穿梭」的設計手法打造全新遊客中心，...

打造皇室貴族風格！居家空間設計展場 沉浸其中投注夢想的家

投身家具家飾業界將邁入第20年頭，芊華苑精品傢俬營運總監蕭友明親眼見證每個時代的居家潮流，民國70年代，第一批出國的台商從東南亞進口異國民俗風家具，到80年代將貿易觸角向歐美地區延伸，參訪德、法、義國際家具家飾展，拓展知識與時下潮流，運用胡桃木、流金技術、精細雕工等技術，打造皇室貴族風格蔚為主流。

飄雪耶誕村、歐風市集與光雕秀 桃園3商場耶誕這樣玩

百貨商場逐漸點綴上耶誕歡愉氣息，位於桃園的華泰名品城、大江購物中心陸續換上夢幻耶誕場景，台茂購物中心也特別斥資千萬打造「...

柑橘生產過剩？橫山農民研發茂谷啤酒回購率高

新竹縣橫山鄉農民曾揚景2年前因在地柑橘生產過剩，為了不讓農民心血白費，開始思考作物的出路，進而研發出茂谷啤酒，不僅可延長...

High翻歲末！約翰走路推出限量雪莉炸彈骰爆派對組

為了迎接歲末年終派對旺季，JOHNNIE WALKER限量推出「SHERRY BOMB 雪莉炸彈骰爆派對組」，內含4個烈...

米其林星級甜點店TART TAIPEI 開幕首三日享好康

以LONGTAIL餐廳酒吧連續三年獲米其林一星推薦的香港級主廚林明健，繼Chou Chou法式料理餐廳（連續三年米其林餐...

夜晚派對就從嘻哈開始 找回90年代美式街頭的瘋狂

一間真正的地下酒吧通常都不會給你太明確的指示，唯有透過自己主動的探索，才有可能解鎖這個祕密的空間。

金馬紅毯／影帝莫子儀戰袍 黑嘉嘉性感大裸背 都穿APUJAN

莫子儀以「親愛的房客」奪得第57屆金馬獎的最佳男主角獎，他身穿APUJAN訂製拼接西服，「個人意見」表示，「我喜歡莫子儀...

金馬紅毯／超閃雙帥！「冠廷宇宙」劉冠廷炫漸層 林柏宏自比真珠美人魚

金馬57男星在紅毯上多半是打安全牌的黑色西裝，在一片低調沉穩黑當中，林柏宏和劉冠廷分別以黑白色、漸層色西裝突破重圍，讓人...

金馬紅毯／驊森組合造型超有默契 兩大牌打造帥氣紳士

今年金馬獎紅毯上最受矚目的男星代表，絕對就是《刻在你心底的名字》曾敬驊、陳昊森的「驊森CP」，兩人這次在紅毯上沒有同場較...

金馬紅毯／桂綸鎂、謝欣穎愛白色 告訴你女神該怎麼穿

第57屆金馬獎紅毯，同時入圍最佳女主角的桂綸鎂、謝欣穎都選穿白色系的禮服現身，成為紅毯上的優雅女神代表。身為香奈兒品牌大...

台灣新品種「綠咖啡」 今天在台灣咖啡節亮相

台灣國際咖啡節今在雲林縣古坑華山國小盛大開幕，以「黑色時尚 啡同凡響」為主軸，首度推出夜間咖啡，今天以年輕動感熱舞開場，...

熱門新聞

口罩實名制新制拍板 14天10片每片降價至4元

周五起急降溫 專家：有機會冷到月底甚至12月初

殺破狼周運勢／巨蟹職場付出受肯定 5星座認真對發票！

台鐵鳴日號 下月中環島試營運

薪水4萬5！每日工時13小時+月休4天稱「人生勝利組」網打臉

高溫上看34度！ 吳德榮：明天再變天北部東部再轉雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。