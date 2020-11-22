米其林星級甜點店TART TAIPEI 開幕首三日享好康

以LONGTAIL餐廳酒吧連續三年獲米其林一星推薦的香港級主廚林明健，繼Chou Chou法式料理餐廳（連續三年米其林餐盤推薦）、LONGTAIL與WILDWOOD原木燒烤餐廳（連續二年米其林餐盤推薦）之後，今年打造全新手工酥塔品牌「TART TAIPEI」，在台北東區巷弄開起定位為「手工酥塔專門店」的甜點店。為歡慶TART TAIPEI開幕，11月24至26日營業首三日，消費400元以上送咖啡或茶乙杯。

林明健花了一年多的時間，帶領團隊研發獨特塔皮配方，嚴選法國奶油、日本及法國麵粉、台灣豬油、雞蛋等食材，以油包皮方式純手工多次折擀，每折一次之後需等待冷藏鬆弛，且因豬油與奶油熔點不同，無法直接過機器，故顆顆皆是手工入模，耗時四日，成就香脆酥鬆口感，「化口性」極佳，不須費力輕咬即可在脣齒間鬆化開，口感輕盈又可感受到層次，香氣濃郁卻不甜膩。

內餡則結合林明健在香港成長的背景，以及在台經營餐廳的人氣料理元素，呈現焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔4款常溫酥塔，售價每顆68元起。在水果塔部分，則有楊枝甘露塔、無花果瑞可達起司塔、巨峰葡萄巧克力塔…等季節水果塔，售價每顆108元起。