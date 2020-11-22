金馬紅毯／影帝莫子儀戰袍 黑嘉嘉性感大裸背 都穿APUJAN

莫子儀以「親愛的房客」奪得第57屆金馬獎的最佳男主角獎，他身穿APUJAN訂製拼接西服，「個人意見」表示，「我喜歡莫子儀的西裝，肩膀的拼色設計很有巧思，靠色塊強調了肩線，西裝要穿出新的感覺真的不容易，搭配黑襯衫和銀色的領帶整體色調十分協調，是一個很有趣的造型。」而莫子儀也以這套幸運戰袍和跨界劇場、電影、電影的實力，奪得最佳男主角獎。

致詞時莫子儀更以「致自由，致平等，致天賦人權，致電影，致創作，致生活」的沉穩與謙卑獲得高度讚賞，在後台發表得獎感言時，除了向電影圈前輩致謝，他也特別提到，「淑芳阿姨拍戲時很照顧我，就和媽媽商量想對阿姨表示心意，擺地攤賣玉的媽媽挑了一塊玉，保佑平安的玉珮，是我對淑芳阿姨的心意。」令人感到溫暖謙和。他身上的訂製款西服來自APUJAN的訂製拼接西裝外套、黑襯衫、西裝長褲，搭配APUJAN「奇妙森林」印花領帶，整體感既神秘又帥氣。