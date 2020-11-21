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金馬紅毯／超閃雙帥！「冠廷宇宙」劉冠廷炫漸層 林柏宏自比真珠美人魚
金馬57男星在紅毯上多半是打安全牌的黑色西裝，在一片低調沉穩黑當中，林柏宏和劉冠廷分別以黑白色、漸層色西裝突破重圍，讓人眼睛一亮，尤其林柏宏選搭MIKIMOTO珍珠項鍊，他自己幽默定調「真珠美人魚」的造型，相當出色。
林柏宏身穿TOD'S西裝、以MIKIMOTO珍珠項鍊搭配，包括MIKIMOTO x 川久保玲旗下品牌COMME des GARCONS（簡稱CdG）的聯名款混搭MIKIMOTO珍珠，總價約200萬元，展現貴公子的氣派，也讓原本黑白相間的西裝轉變為完全不同的風格，大膽、氣勢的造型，林柏宏泰然自若穿出驚喜。
此外，今年參演的多部電影皆入圍、贏得金馬獎之「冠廷宇宙」強大稱號，也入圍最佳男主角的劉冠廷，則是以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯，這件西服以正裝輪廓結合漸變色調，運用白色到深藍色系的變化以及方形LV鈕扣作為別緻點綴，也讓劉冠廷成為紅毯的搶眼風景。
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