金馬紅毯／超閃雙帥！「冠廷宇宙」劉冠廷炫漸層 林柏宏自比真珠美人魚

金馬57男星在紅毯上多半是打安全牌的黑色西裝，在一片低調沉穩黑當中，林柏宏和劉冠廷分別以黑白色、漸層色西裝突破重圍，讓人眼睛一亮，尤其林柏宏選搭MIKIMOTO珍珠項鍊，他自己幽默定調「真珠美人魚」的造型，相當出色。

林柏宏身穿TOD'S西裝、以MIKIMOTO珍珠項鍊搭配，包括MIKIMOTO x 川久保玲旗下品牌COMME des GARCONS（簡稱CdG）的聯名款混搭MIKIMOTO珍珠，總價約200萬元，展現貴公子的氣派，也讓原本黑白相間的西裝轉變為完全不同的風格，大膽、氣勢的造型，林柏宏泰然自若穿出驚喜。