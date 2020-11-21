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金馬紅毯／超閃雙帥！「冠廷宇宙」劉冠廷炫漸層 林柏宏自比真珠美人魚

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
林柏宏、劉冠廷在一片黑色系的西服中特別閃亮。圖／記者陳立凱攝影、LV提供
林柏宏、劉冠廷在一片黑色系的西服中特別閃亮。圖／記者陳立凱攝影、LV提供

金馬57男星在紅毯上多半是打安全牌的黑色西裝，在一片低調沉穩黑當中，林柏宏和劉冠廷分別以黑白色、漸層色西裝突破重圍，讓人眼睛一亮，尤其林柏宏選搭MIKIMOTO珍珠項鍊，他自己幽默定調「真珠美人魚」的造型，相當出色。

林柏宏身穿TOD'S西裝、以MIKIMOTO珍珠項鍊搭配，包括MIKIMOTO x 川久保玲旗下品牌COMME des GARCONS（簡稱CdG）的聯名款混搭MIKIMOTO珍珠，總價約200萬元，展現貴公子的氣派，也讓原本黑白相間的西裝轉變為完全不同的風格，大膽、氣勢的造型，林柏宏泰然自若穿出驚喜。

此外，今年參演的多部電影皆入圍、贏得金馬獎之「冠廷宇宙」強大稱號，也入圍最佳男主角的劉冠廷，則是以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯，這件西服以正裝輪廓結合漸變色調，運用白色到深藍色系的變化以及方形LV鈕扣作為別緻點綴，也讓劉冠廷成為紅毯的搶眼風景。

劉冠廷穿LV西裝和身穿Berta（White Atelier）的大霈一起走紅毯。記者陳立凱／攝影
劉冠廷穿LV西裝和身穿Berta（White Atelier）的大霈一起走紅毯。記者陳立凱／攝影
劉冠廷以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯。記者陳立凱／攝影
劉冠廷以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯。記者陳立凱／攝影
林柏宏身穿TOD'S西裝，搭配MIKIMOTO珍珠項鍊。記者陳立凱／攝影
林柏宏身穿TOD'S西裝，搭配MIKIMOTO珍珠項鍊。記者陳立凱／攝影
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯。記者陳立凱／攝影
劉冠廷以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2020秋冬系列漸層三件式西裝走紅毯。記者陳立凱／攝影
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
路易威登2020秋冬漸層男裝秀圖。圖／LV提供
路易威登2020秋冬漸層男裝秀圖。圖／LV提供
第57屆金馬頒獎典禮，林柏宏（右）、廖明毅（中）、謝欣穎（左）走星光大道。記者陳立凱／攝影
第57屆金馬頒獎典禮，林柏宏（右）、廖明毅（中）、謝欣穎（左）走星光大道。記者陳立凱／攝影
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
林柏宏身穿TOD'S西裝，搭配MIKIMOTO珍珠項鍊。記者陳立凱／攝影
林柏宏身穿TOD'S西裝，搭配MIKIMOTO珍珠項鍊。記者陳立凱／攝影
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供
劉冠廷身穿路易威登鈕釦壓花漸層西服，領帶35,900元、長褲43,200元。圖／LV提供

西裝 LV 電影

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