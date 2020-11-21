金馬紅毯／驊森組合造型超有默契 兩大牌打造帥氣紳士

今年金馬獎紅毯上最受矚目的男星代表，絕對就是《刻在你心底的名字》曾敬驊、陳昊森的「驊森CP」，兩人這次在紅毯上沒有同場較勁的意味，反而是延續戲中好感情的好默契，穿出風格很類似的帥氣造型，他們特別強調，沒有事先約好，完全就是巧合。

曾敬驊穿的晚宴服出自Dior，是男裝創意總監Kim Jones在2018入主品牌後推出的一款名為Tailleur Oblique的新款西裝，取材自迪奧先生為1950年秋冬季系列設計的一款外套，成為Dior Essential經典系列中的標誌性作品，以對角線輪廓飾緞面箭領，搭配包釦細節與緞面飾邊長褲，展現高級訂製服的精湛工藝與細膩氣質。

而陳昊森的則是身穿Gucci DIY訂製男士雙排釦禮服西裝，搭配Gucci DIY訂製愛心刺繡襯衫，在正式隆重中用小愛心元素增添俏皮可愛的氣質，珠寶、腕表出自BVLGARI。稍晚他上台演唱《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》時，則是換穿Gucci DIY訂製刺繡細節格紋西裝外套配同系列水藍色圓領襯衫，展現更年輕率性的學院風。 陳昊森身穿Gucci DIY訂製男士雙排釦禮服西裝，搭配Gucci DIY訂製愛心刺繡襯衫，在正式隆重中用小愛心元素增添俏皮可愛的氣質，珠寶、腕表出自BVLGARI。圖／氧氣電影提供 曾敬驊穿的晚宴服出自DIOR。記者林伯東／攝影 陳昊森身穿Gucci DIY訂製男士雙排釦禮服西裝，搭配Gucci DIY訂製愛心刺繡襯衫，在正式隆重中用小愛心元素增添俏皮可愛的氣質，珠寶、腕表出自BVLGARI。圖／氧氣電影提供 曾敬驊(左)、陳昊森。記者林伯東／攝影 OCTO FINISSIMO TOURBILLON 超薄陀飛輪腕表。圖／BVLGARI提供 FESTA系列頂級縞瑪瑙與鑽石馬頭造型胸針。圖／BVLGARI提供 陳昊森身穿Gucci DIY訂製男士雙排釦禮服西裝，搭配GUCCI DIY訂製愛心刺繡襯衫，在正式隆重中用小愛心元素增添俏皮可愛的氣質，珠寶、腕表出自BVLGARI。圖／氧氣電影提供 陳昊森。記者林伯東／攝影 《刻在你心底的名字》曾敬驊、陳昊森的「驊森CP」，這次在紅毯上沒有同場較勁的意味，反而是延續戲中好感情的好默契，穿出風格很類似的帥氣造型。圖／記者林伯東攝影、氧氣電影提供 陳昊森上台演唱《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》時，則是換穿Gucci DIY訂製刺繡細節格紋西裝外套配同系列水藍色圓領襯衫。圖／氧氣電影提供