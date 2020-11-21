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金馬紅毯／桂綸鎂、謝欣穎愛白色 告訴你女神該怎麼穿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
桂綸鎂、謝欣穎以白色系穿出女神氣息。記者林伯東／攝影
桂綸鎂、謝欣穎以白色系穿出女神氣息。記者林伯東／攝影

第57屆金馬獎紅毯，同時入圍最佳女主角的桂綸鎂、謝欣穎都選穿白色系的禮服現身，成為紅毯上的優雅女神代表。身為香奈兒品牌大使，桂綸鎂自然選穿香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝，垂墜的袖子展現優雅慵懶，搭配品牌標誌性的雙色皮革絲緞繫帶高跟鞋，珠寶則是香奈兒頂級珠寶Comète耳環、Étoile Filante戒指和Comète戒指。

桂綸鎂對這次紅毯上最印象深刻的就是白靈的禮服，他說：「他自己製作又加入了祝福的概念，我覺得非常棒！」

而謝欣穎的Andrew Gn白色百褶禮服頗有70年代復古氣息和希臘女神的姿態，胸前也有一整排的珠寶設計，和配戴的De Beers珠寶巧妙與一起走紅毯的搭檔林柏宏戴的珍珠項鍊相呼應。

香奈兒品牌大使桂綸鎂穿香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝。記者林伯東／攝影
香奈兒品牌大使桂綸鎂穿香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝。記者林伯東／攝影
香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝。圖／香奈兒提供
香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝。圖／香奈兒提供
Étoile Filante 戒指，4,297,000元。圖／香奈兒提供
Étoile Filante 戒指，4,297,000元。圖／香奈兒提供
Comète 耳環，建議售價1,393,000元。圖／香奈兒提供
Comète 耳環，建議售價1,393,000元。圖／香奈兒提供
謝欣穎穿Andrew Gn白色百褶禮服頗有70年代復古氣息和希臘女神的姿態。記者林伯東／攝影
謝欣穎穿Andrew Gn白色百褶禮服頗有70年代復古氣息和希臘女神的姿態。記者林伯東／攝影
Comete戒指，建議售價1,541,000元。圖／香奈兒提供
Comete戒指，建議售價1,541,000元。圖／香奈兒提供

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