台灣新品種「綠咖啡」 今天在台灣咖啡節亮相

台灣國際咖啡節今在雲林縣古坑華山國小盛大開幕，以「黑色時尚 啡同凡響」為主軸，首度推出夜間咖啡，今天以年輕動感熱舞開場，象徵台灣咖啡節18歲青春洋溢，古坑咖啡業者新開發的綠咖啡也在今天亮相，雲林縣長張麗善代言並邀大家來雲林搭摩天輪賞夜景、喝咖啡。

台灣咖啡節邁入18年，以3大主題呈現，星空咖啡市集x野營party x爵士搖滾，打造野營咖啡創意市集搭配音樂會，展現不同以往的咖啡節，未來1個月的每個周末，周周有節目，除有咖啡馬拉松，11月28日邀請長榮交響樂團演出，讓大家在草地享受音樂咖啡盛宴。

張麗善下午率縣府主管上山，為台灣咖啡節「讚聲」，共同啟動2020咖啡節，現場有數十攤知名咖啡店設攤，提供特優咖啡供人品賞，尤其今年獲選和巴西咖啡併列世界冠軍的嵩岳咖啡，攤前擠滿人潮，大家都想品一品世界冠軍的滋味。

古坑山海關咖啡多年研發栽種出台灣「綠咖啡」，沖泡後呈淡綠色，山海關負責人張景科表示，綠咖啡是從中低海拔800公尺以下種出的咖啡再研發的新咖啡，含綠原酸。

張麗善說，古坑華山景色壯闊宏觀，得天獨厚的種咖啡環境，今年在世界咖啡大賽中，嵩岳咖啡還拿下和巴西咖啡併列冠軍的殊榮，到古坑華山保證可體驗到不凡的咖啡美夜。