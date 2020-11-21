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北港溪溫泉嘉年華 美食咖啡和免費泡湯吸引遊客

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
北港溪溫泉嘉年華今天揭幕，上午11時前入園還免門票，吸引親子免費泡湯。圖／南投縣政府提供
北港溪溫泉嘉年華今天揭幕，上午11時前入園還免門票，吸引親子免費泡湯。圖／南投縣政府提供

2020南投溫泉季首場活動「北港溪溫泉嘉年華」今天在泰雅渡假村開幕，邀請樂團及舞蹈團到場帶來精彩的歌舞表演，並舉辦溫泉美食展示會與農特產展售，今天上午11時前入園更免門票，一次體驗逛市集、嘗美食、看表演，免費戲水泡溫泉，遊客陳小姐說，帶著孩子到北港溪泡溫泉，連門票都不用，實在太划算了。

「北港溪溫泉嘉年華」是南投溫泉季第一個登場活動，邀請范特希樂團和網紅團體與民眾互動帶動氣氛，國姓鄉乾峰國小太鼓隊震撼演出，更獲得遊客的熱烈掌聲。

國姓鄉農友和溫泉業者也規畫農特產市集及咖啡飄香展售會，由國姓咖啡業者現場沖泡咖啡供遊客品嘗，還有「溫泉美食展示會」，運用周邊農產品與南投特色食材結合，烹調北港溪溫泉的特色美食，推廣在地優質食材及美食，不少家長帶著孩子逛市集，品嘗在地美味，相當愜意。

南投縣長林明溱說，北港溪溫泉區位處仁愛鄉紅香、瑞岩泉脈，是南投三大溫泉區之一，為接近中性的弱鹼性碳酸泉，有促進血液循環、滋養皮膚，有「美人湯」稱號。鄰近還有惠蓀林場、九份二山、縣定古蹟糯米橋等，加上咖啡特產、客家美食與休閒農業等資源，冬季到北港溪泡溫泉，讓身體放鬆，在悠閒欣賞山林、喝咖啡和美食，是冬季最佳享受。

南投縣觀光處表示，國姓鄉除了溫泉，農村體驗旅遊也很豐富，2020南投溫泉季將持續至明年1月31日，在12月20日前來南投旅遊消費，單筆滿500元以上，登錄到「南投觀光玩起來」網站及有機會抽中汽車。相關活動詳情請參閱「走進南投｣官網，或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲頁。

北港溪溫泉嘉年華今天揭幕，上午11時前入園還免門票，吸引家長帶著孩子享受免費泡湯。圖／南投縣政府提供
北港溪溫泉嘉年華今天揭幕，上午11時前入園還免門票，吸引家長帶著孩子享受免費泡湯。圖／南投縣政府提供

溫泉季 客家美食 北港

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