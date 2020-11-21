歡迎入住「孤寒大飯店」 體驗沒熱水、3C的獨老日常

弘道老人福利基金會每年11月至隔年2月推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供長輩應景的年節服務外，也帶領社會大眾更認識與理解獨居弱勢長輩的困境。今年則在萬華南機場的老舊公寓開設了一間「孤寒大飯店」，邀網紅入住，體驗沒熱水洗澡、沒電視、沒3C產品、以泡麵、餅乾、罐頭果腹的獨居老人日常生活，希望大家進一步「看見」長輩們的真實處境。

弘道說， 「孤寒大飯店」設計出4款視覺圖像，包括「隔夜飯是這裡的家常便飯」、「出太陽是好兆頭，可以洗溫水澡囉」、「電視打不開還能忍耐，腳步走不開只剩無奈」、「什麼都省一點，就能省下出門的次數」，呈現出弱勢獨居長輩的日常。

除透過圖片說故事，弘道更直接在台北市萬華區設置「孤寒大飯店體驗屋」，模擬獨居弱勢長輩的日常生活樣貌，邀請網路名人及媒體實際入住2天1夜，真實感受獨居弱勢長者們的生活困境，並透過影片拍攝與分享，讓更多人理解社會角落裡的獨居弱勢長輩。

弘道表示，體驗屋位在南機場夜市旁的多年無人居住的老舊公寓3樓，弘道特別向屋主承租3個月「裝潢」，到資源回收廠帶回映像管電視、圓盤式電話、老式收音機等，也募集過期藥袋、月曆等各種老舊物品，連冰箱裡也放了許多醃製類罐頭，幾乎完整還原長輩的居住環境。

來到「孤寒大飯店」的人們，將體驗用電磁爐慢慢煮熱水洗澡，或全身頭臉只用一塊香皂清潔、省吃儉用的生活，入住期間，弘道只提供1包袖珍包面紙，晚餐則可煮麵配罐頭，早餐有簡單的餅乾跟八寶粥；雖然有電視，但已經壞了，唯一可用的是收音機；也不能使用3C產品，只有1組象棋、1套近30年歷史科幻小說可打發時間。

此外，弘道還設計了一項「升級版」體驗，讓體驗者戴上仿老眼鏡，感受老花眼、黃斑症、視線變狹窄等視覺模糊狀態，透過模擬生理退化，讓體驗者更貼近長輩們獨居在老舊屋裡時，看不明、聽不清、走不動的真實處境。

YouTuber「SALU」3位團員，近期才剛完成體驗，子竣分享當他一個人躺在客廳木椅上，安靜又無聊地度過，讓變能理解許多行動不便的長輩為什麼遇到人就滔滔不絕聊不停的心情。