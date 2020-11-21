快訊

被指無工廠登記 皇家傳承反駁：地下工廠沒那麼好找

訪台前「黑歷史」再被挖出！美環保署長惠勒曾任這行業說客

歡迎入住「孤寒大飯店」 體驗沒熱水、3C的獨老日常

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
YouTube「SALU」三位成員入住孤寒大飯店，體驗獨居弱勢長輩的生活。圖／SALU提供
YouTube「SALU」三位成員入住孤寒大飯店，體驗獨居弱勢長輩的生活。圖／SALU提供

弘道老人福利基金會每年11月至隔年2月推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供長輩應景的年節服務外，也帶領社會大眾更認識與理解獨居弱勢長輩的困境。今年則在萬華南機場的老舊公寓開設了一間「孤寒大飯店」，邀網紅入住，體驗沒熱水洗澡、沒電視、沒3C產品、以泡麵、餅乾、罐頭果腹的獨居老人日常生活，希望大家進一步「看見」長輩們的真實處境。

弘道說， 「孤寒大飯店」設計出4款視覺圖像，包括「隔夜飯是這裡的家常便飯」、「出太陽是好兆頭，可以洗溫水澡囉」、「電視打不開還能忍耐，腳步走不開只剩無奈」、「什麼都省一點，就能省下出門的次數」，呈現出弱勢獨居長輩的日常。

除透過圖片說故事，弘道更直接在台北市萬華區設置「孤寒大飯店體驗屋」，模擬獨居弱勢長輩的日常生活樣貌，邀請網路名人及媒體實際入住2天1夜，真實感受獨居弱勢長者們的生活困境，並透過影片拍攝與分享，讓更多人理解社會角落裡的獨居弱勢長輩。

弘道表示，體驗屋位在南機場夜市旁的多年無人居住的老舊公寓3樓，弘道特別向屋主承租3個月「裝潢」，到資源回收廠帶回映像管電視、圓盤式電話、老式收音機等，也募集過期藥袋、月曆等各種老舊物品，連冰箱裡也放了許多醃製類罐頭，幾乎完整還原長輩的居住環境。

來到「孤寒大飯店」的人們，將體驗用電磁爐慢慢煮熱水洗澡，或全身頭臉只用一塊香皂清潔、省吃儉用的生活，入住期間，弘道只提供1包袖珍包面紙，晚餐則可煮麵配罐頭，早餐有簡單的餅乾跟八寶粥；雖然有電視，但已經壞了，唯一可用的是收音機；也不能使用3C產品，只有1組象棋、1套近30年歷史科幻小說可打發時間。

此外，弘道還設計了一項「升級版」體驗，讓體驗者戴上仿老眼鏡，感受老花眼、黃斑症、視線變狹窄等視覺模糊狀態，透過模擬生理退化，讓體驗者更貼近長輩們獨居在老舊屋裡時，看不明、聽不清、走不動的真實處境。

YouTuber「SALU」3位團員，近期才剛完成體驗，子竣分享當他一個人躺在客廳木椅上，安靜又無聊地度過，讓變能理解許多行動不便的長輩為什麼遇到人就滔滔不絕聊不停的心情。

不只體驗屋，弘道也以「孤寒大飯店」主題參加台中旅展，並透過國內訂房網四方通行上架飯店資訊，讓更多在尋找飯店準備享受生活小確幸的大眾，也能有機會看見不同面向的「飯店」；同時與「螺旋工作室」合作，將於12月在體驗屋舉辦4天、共20場的密室解謎活動。

弘道老人社會福利基金會在台北市萬華設置「孤寒大飯店體驗屋」，模擬獨居弱勢長輩的日常生活樣貌。圖／弘道基金會提供
弘道老人社會福利基金會在台北市萬華設置「孤寒大飯店體驗屋」，模擬獨居弱勢長輩的日常生活樣貌。圖／弘道基金會提供
弘道特地弘到資源回收廠帶回映像管電視、圓盤式電話、老式收音機等，也募集過期藥袋、月曆等老舊物品，完整還原獨居長輩的居住環境。圖／弘道基金會提供
弘道特地弘到資源回收廠帶回映像管電視、圓盤式電話、老式收音機等，也募集過期藥袋、月曆等老舊物品，完整還原獨居長輩的居住環境。圖／弘道基金會提供

獨居老人 南機場

延伸閱讀

鄰居聞屍臭味急報案！驚見中市獨居男陳屍家中多日

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

7旬獨居婦出院2日未進食 台中警護送買飯暖胃又暖心

北市獨居猝死 青壯年比老者多6成

相關新聞

緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

新冠肺炎疫情隨著入冬，各國又拉起警報，民眾口罩都戴好戴滿，但一般口罩已無法滿足消費者，還要追求彩色、時尚與花樣，並迎合節...

日本人最愛「開放式廚房」！ 掌握3訣竅，煮菜更有質感

廚房是許多家庭中都占有非常重要的中心，不但是美食饗宴的核心位置，也可是家人歡聚最重要的場所。廚房的裝修是許多人在購買房子...

歡迎入住「孤寒大飯店」 體驗沒熱水、3C的獨老日常

弘道老人福利基金會每年11月至隔年2月推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，除提供長輩應景的年節服務外，也帶...

米其林星廚林明健新開店 「TART手工酥塔」4日造就香脆風味

來台6年的米其林星廚林明健(Chef Kin)，繼開創Chou Chou法式料理餐廳（連3年米其林餐盤推薦）、LONGT...

六福村要下雪了！全台最大「耶誕村」騎兵隊滑冰登場

歲末年終全台瘋耶誕，不能出國玩雪，那就到六福村的歡樂白雪耶誕村；今年耶誕園區以「童話耶誕」為主題，打造全台最盛大的飄雪耶...

丹堤下周四感恩節「買一送一」快閃 12月天天玩「翻牌抽獎」

丹堤咖啡11/26 (四) 感恩節當天推出「感恩有你非你莫屬」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方...

超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

好市多北台中店昨天(20日)盛大開幕，民眾前往搶購限定商品，售價157萬的遊艇和59萬愛馬仕名牌包都迅速被搶購一空，10點後甚至要排上2小時才能進入賣場。有民眾也在熟食區發現了「隱藏版」巧克力霜淇淋，非常濃郁的可可味帶點苦味，不會太甜膩「第一口就被驚豔到」，貼文後也引起網友熱議。

台鐵司機猛男桌曆 利用跑車空檔狂健身

每到新的一年，不免期待各機關的猛男、正妹月曆。台鐵司機今年首度自發性拍「猛男」桌曆，原預計公開發行，並將部分營收做公益使...

KOHLER 2.0智能馬桶 讓上廁所都是一種享受

浴室，是每個人每天都會使用到的居家空間，因此浴室是否好用、符合每個人的需求成為重點。其中又以馬桶最為重要，舒適的馬桶，讓...

RIMOWA全新專門店正式開幕 鐵粉林映唯、范少勳搶買人氣新色行李箱

經過一個月的試營運，進駐寶麗廣塲（Bellavita）的RIMOWA全新台北專門店於昨日正式開幕，並引進受到全球消費者都...

2020 ELLEMEN電影盛典 金晨美戴Harry Winston現身

2020年的ELLEMEN電影英雄盛典，日前於上海舉辦。由於ELLEMEN雜誌偏向男性生活風格雜誌，雖然該典禮屬於電影類...

FENDI期間限定Peekaboo Bar訂製服務 首次登陸南台灣

FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務首次登陸南台灣；繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後，接著台...

熱門新聞

帶女友回鄉下見爸媽 她一見三合院立刻提分手

12月起交通新制上路！ 接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制

台鐵鶯歌=桃園間驚傳死傷事故 雙向列車延誤

中衛「緋紅雪花」聖誕口罩來了！每盒30片賣300元

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

網友最愛！全家便利商店「比利時巧克力霜淇淋」限量黑裝上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。