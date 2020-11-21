米其林星廚林明健新開店 「TART手工酥塔」4日造就香脆風味

來台6年的米其林星廚林明健(Chef Kin)，繼開創Chou Chou法式料理餐廳（連3年米其林餐盤推薦）、LONGTAIL餐廳酒吧（連3年米其林一星）、WILDWOOD原木燒烤餐廳（連2年米其林餐盤推薦）等3間不同特色的餐廳品牌後，再度打造全新手工酥塔品牌「TART TAIPEI」，旗艦店開進台北市東區巷弄，11/24正式開幕，首三日11/24~11/26消費400元以上送咖啡或茶乙杯。

「TART TAIPEI手工酥塔專門店」有4種口味的常溫甜塔及多種季節水果塔，純手工包、折、擀、烤，耗時4日才能成就香脆酥鬆的口感。內餡則結合Chef Kin香港成長背景，以及在台經營餐廳的人氣料理元素，推出焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔4款酥塔，售價68元起，另有楊枝甘露塔、無花果瑞可達起司塔、巨峰葡萄巧克力塔等季節水果塔，售價108元起。

Chef Kin說，我在香港出生成長，蛋塔是我最喜愛的甜品，對我而言有種特殊的感情，一直以來想將傳統的蛋塔延伸至更多可能性，經過與甜點團隊一年多時間試作調整，終於做出最滿意的酥塔皮與風味。

塔皮是甜塔的靈魂，Chef Kin不斷調整酥塔皮配方比例與製程，以油包皮方式純手工多次折擀，每折一次後需等待冷藏鬆弛，且因豬油與奶油熔點不同，無法直接過機器，因此每顆都需要手工入模，耗時4日。Chef Kin建議，常溫享用平衡適中、冷藏品嘗冰涼滑順，或回烤品享溫熱濃郁，三種吃法各具特色。

TART TAIPEI整體空間靈感來自圓形蛋塔，延續包裝的艷陽橘與墨綠，利用品牌橘色系透明壓克力，與各式圓型、弧型演繹90年代摩登趣味的普普風。

TART TAIPEI

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷55號

電話：02-8771-0016