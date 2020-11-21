六福村要下雪了！全台最大「耶誕村」騎兵隊滑冰登場

歲末年終全台瘋耶誕，不能出國玩雪，那就到六福村的歡樂白雪耶誕村；今年耶誕園區以「童話耶誕」為主題，打造全台最盛大的飄雪耶誕村，來自北國耶誕老公公也不缺席，將乘著雪橇進駐白雪小屋，11/28至明年1/3歡迎大小遊客到耶誕老公公的家來做客。

六福村行銷經理黃淑芳表示，耶誕遊行也是重頭戲，今年將由六福村吉祥物哈比、哈妮領軍，耶誕老公公、冰雪女王連袂參加慶典，鼠王則以鐵環特技磅礡登場，帥氣挺拔的雪王子以及胡桃鉗士兵，更首度在飄雪情境中大展滑冰炫技，為今年耶誕嘉年華帶來驚喜彩蛋。

此外，溫馨月也將行愛心。莊福文教基金會與六福旅遊集團攜手啟動全年度「愛心圓夢─永續希望共學募款計畫」，首場將於12/19(六)舉辦，招待全台3,000名偏鄉及弱勢學童於六福村野生動物園共學，同時號召大家一起響應，當孩子的愛心耶誕老人，民眾只要捐出1,000元，六福村同步贊助1名偏鄉學童或弱勢對象入園，集結眾人愛的力量，共同實現孩子們的動物園夢。