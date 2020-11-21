聽新聞
test
0:00 / 0:00
丹堤下周四感恩節「買一送一」快閃 12月天天玩「翻牌抽獎」
丹堤咖啡11/26 (四) 感恩節當天推出「感恩有你非你莫屬」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。
丹堤咖啡另於12/1起推出「Merry Christmas! Present Time！」活動，期間持丹堤e卡(儲值卡)消費，每天都可享有不同的耶誕專屬優惠，包括每周一大杯以上飲品折20元，每周二早餐套餐折10元，每周三美饌套餐折20元，每周四早午餐套餐 折20元，每周五單點蛋糕特價49元，每周六日賣場商品第二件6折。
此外，12/1~12/31還有翻牌抽獎遊戲，進入丹堤官網即可參加遊戲，有機會獲得愛文芒果鬆餅的免費兌換券及買一送一券。可查官網：www.dante.com.tw或至丹堤咖啡FB查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言