丹堤下周四感恩節「買一送一」快閃 12月天天玩「翻牌抽獎」

丹堤咖啡11/26 (四) 感恩節當天推出「感恩有你非你莫屬」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示LINE官方帳號的優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

丹堤咖啡另於12/1起推出「Merry Christmas! Present Time！」活動，期間持丹堤e卡(儲值卡)消費，每天都可享有不同的耶誕專屬優惠，包括每周一大杯以上飲品折20元，每周二早餐套餐折10元，每周三美饌套餐折20元，每周四早午餐套餐 折20元，每周五單點蛋糕特價49元，每周六日賣場商品第二件6折。