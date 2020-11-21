緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

新冠肺炎疫情隨著入冬，各國又拉起警報，民眾口罩都戴好戴滿，但一般口罩已無法滿足消費者，還要追求彩色、時尚與花樣，並迎合節慶推出限量款口罩，尤其充滿歡樂的耶誕節款口罩更是各大廠兵家必爭，彰化縣聚茂生技先發已狂賣10萬片，CSD中衛「緋紅雪花」耶誕口罩則在今天上午8時公布11月25日在5個通路販售的資訊，華新下月12日上市。

深受消費者迷引頸期待的CSD中衛「緋紅雪花」耶誕口罩，中衛今天上午8時公布首波販售的5家通路名單如下： MOMO、PCHOME、YAHOO、博客來、蝦皮，將從11月25日同步上市，不過，銷售規格、數量及開賣時間，須洽開賣通路。

中衛上市的「緋紅雪花」，並首次重新限量發行「星空雪花」一起販售，口罩分兩種包裝，每袋5片售價79元，每盒30片售價300元。

聚茂生技耶誕口罩 2周狂賣10萬片

雖說，中衛自2016年首推雪花主題的耶誕口罩，年年變化不同花樣，但今年由彰化口罩國家隊聚茂生技股份有限公司搶到先機，推出耶誕口罩，目前主推「艾司鉄克」耶誕紅與企鵝家族2款限定款，從本月初推出至今，光自家通路2周就狂賣10萬片。

聚茂資深協理賴淑茵說，耶誕三層過濾防護口罩為百分之百台灣製造，的圖案印刷為食品級環保油墨印刷，獲紡織研究所認證通過，三層的防護結構除輕薄透氣，外層可防飛沫及水氣；中層使用聚丙烯熔噴不織布，透過靜電過濾，可阻隔粉塵等有害物質；內層材質舒適親膚，可吸附水氣；耶誕口罩一組10入、售價199元，在聚茂生技的居家魔法師官網及蝦皮、MOMO、松果購物、中央福利社、PCHOME24H等通路上架販售。