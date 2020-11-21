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超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多北台中店開幕，熱食部吸引許多民眾消費。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
好市多北台中店開幕，熱食部吸引許多民眾消費。本報系資料照／記者黃仲裕攝影

好市多北台中店昨天(20日)盛大開幕，民眾前往搶購限定商品，售價157萬的遊艇和59萬愛馬仕名牌包都迅速被搶購一空，10點後甚至要排上2小時才能進入賣場。有民眾也在熟食區發現了「隱藏版」巧克力霜淇淋「吃第一口就被驚豔到」，貼文後也引起網友熱議。

網友在好市多北台中店發現這款獨賣的巧克力霜淇淋，吃下去的口感濃郁不甜膩、份量十足，一杯售價69元。 圖/Costco好市多 商品經驗老實說
網友在好市多北台中店發現這款獨賣的巧克力霜淇淋，吃下去的口感濃郁不甜膩、份量十足，一杯售價69元。 圖/Costco好市多 商品經驗老實說
網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」20日發文說，早上看到好市多北台中店人潮和車潮覺得誇張，於是特地搭捷運去，結果中午時間去車位意外的沒停滿，排隊也不用排很久。

進去後原PO在美食區看到了之前沒看到過的巧克力霜淇淋，馬上排隊買來吃，結果「挖第一口有被驚豔到」，口感是非常濃郁的可可味卻又不會太甜膩，還帶有苦味，見照片中一個透明杯子，裡面裝著滿滿的巧克力霜淇淋，量給的相當大方，售價69元。

原PO吃完也認為「比超商的巧克力霜淇淋好吃非常多」，推薦大家如果這幾天有去北台中店的話可以吃看看，據了解目前應該只有北台中店獨賣。

其他網友看完後也熱烈回應「好大一杯」、「可惡，想吃」、「這個不買對不起自己」、「明天會擠爆大概都是這支霜淇淋惹的禍」、「我對濃郁苦味的巧克力完全沒有抵抗力⋯好想吃喔！」。

有網友也指出，這是和法國百年巧克力品牌MONBANA合作的巧克力霜淇淋，目前是只有北台中店搶先獨賣，23日開始全台好市多14家賣場，都會同步銷售。

好市多北台中店昨天開幕，許多民眾搶在第一天前往。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
好市多北台中店昨天開幕，許多民眾搶在第一天前往。本報系資料照／記者黃仲裕攝影

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