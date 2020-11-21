聽新聞
test
0:00 / 0:00
超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔
好市多北台中店昨天(20日)盛大開幕，民眾前往搶購限定商品，售價157萬的遊艇和59萬愛馬仕名牌包都迅速被搶購一空，10點後甚至要排上2小時才能進入賣場。有民眾也在熟食區發現了「隱藏版」巧克力霜淇淋「吃第一口就被驚豔到」，貼文後也引起網友熱議。
網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」20日發文說，早上看到好市多北台中店人潮和車潮覺得誇張，於是特地搭捷運去，結果中午時間去車位意外的沒停滿，排隊也不用排很久。
進去後原PO在美食區看到了之前沒看到過的巧克力霜淇淋，馬上排隊買來吃，結果「挖第一口有被驚豔到」，口感是非常濃郁的可可味卻又不會太甜膩，還帶有苦味，見照片中一個透明杯子，裡面裝著滿滿的巧克力霜淇淋，量給的相當大方，售價69元。
原PO吃完也認為「比超商的巧克力霜淇淋好吃非常多」，推薦大家如果這幾天有去北台中店的話可以吃看看，據了解目前應該只有北台中店獨賣。
其他網友看完後也熱烈回應「好大一杯」、「可惡，想吃」、「這個不買對不起自己」、「明天會擠爆大概都是這支霜淇淋惹的禍」、「我對濃郁苦味的巧克力完全沒有抵抗力⋯好想吃喔！」。
有網友也指出，這是和法國百年巧克力品牌MONBANA合作的巧克力霜淇淋，目前是只有北台中店搶先獨賣，23日開始全台好市多14家賣場，都會同步銷售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言