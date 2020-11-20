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RIMOWA全新專門店正式開幕 鐵粉林映唯、范少勳搶買人氣新色行李箱

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA全新台北專門店進駐寶麗廣塲，佔地約21坪，經過一個月試營運，昨日正式開幕。圖／RIMOWA提供
RIMOWA全新台北專門店進駐寶麗廣塲，佔地約21坪，經過一個月試營運，昨日正式開幕。圖／RIMOWA提供

經過一個月的試營運，進駐寶麗廣塲（Bellavita）的RIMOWA全新台北專門店於昨日正式開幕，並引進受到全球消費者都熱愛的季節新色，包括Desert Rose（霧粉色）與Cactus（墨綠色）Essential行李箱。除此之外，開幕當晚，身為品牌粉絲的范少勳、林映唯（小美）也特別來站台，而ØZI更在現場開唱，炒熱氣氛。

林映唯提到自己本來就是RIMOWA的粉絲，雖然已有三款了，但看到新配色還是很心動，她說：「最想要霧粉色」。還透露當初會買RIMOWA就是相中耐摔、好拖，愛旅行的她表示，出國時總是大包小包，希望每天都能有不同穿搭，「因為到哪裡都是我的伸展台」，所以RIMOWA行李箱是她旅行必備。而范少勳則是今年才收到人生的第一顆RIMOWA行李箱，但立刻就愛不釋手，自稱旅行時總是未雨綢繆會帶太多不必要東西的他，最在乎輪子是否好推。而且逛店後看到新的墨綠色箱款後，讓范少勳很驚艷，直呼「第一眼就被吸引」。

每一季RIMOWA的Essential系列行李箱，在推出限定新色時，總能引起高度討論話題。最新配色就是靈感源自於沙漠景致的霧粉與墨綠，分別反映了日落時分，夕陽在沙地上所呈現的色彩；以及一望即知的仙人掌綠色。早在今年7月時，RIMOWA就已曝光這兩款新色行李箱，在上市後立刻就受到品牌紛絲搶買，甚至供不應求。於是，RIMOWA在台北專門店正式開幕之際，替消費者引進了這兩款新色的登機箱、Check-In L和Trunk Plus等三種尺寸行李箱，滿足不同旅行方式需求。

男神范少勳以新造型出席RIMOWA開幕派對，並表示自己最愛墨綠新色新行李箱。圖／RIMOWA提供
男神范少勳以新造型出席RIMOWA開幕派對，並表示自己最愛墨綠新色新行李箱。圖／RIMOWA提供

RIMOWA也透露，台北專門店經過近一個月的試營運，觀察到本地消費者對於特殊色、限定款都情有獨鍾，因此對於霧粉色和墨綠色都深具信心，而且還未正式銷售，就已有品牌VIP們，紛紛表示有意願要包色、包款。而且佔地約21坪的台北專門店，坪效非常高，也在代理商的預料之外，顯見品牌魅力，頗有要成為Bellavita「門神」的架勢。除了Essential系列的季節新色，RIMOWA還在台搶先曝Original系列迷彩鋁鎂合金登機箱供預購，這也是品牌首次在箱身上呈現3種色彩，既限量又特別，值得鐵粉收藏。

小美林映唯現身RIMOWA台北專門店開幕，最想把霧粉色新行李箱帶回家。圖／RIMOWA提供
小美林映唯現身RIMOWA台北專門店開幕，最想把霧粉色新行李箱帶回家。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列墨綠色Trunk Plus行李箱36,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列墨綠色Trunk Plus行李箱36,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列霧粉色登機箱22,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列霧粉色登機箱22,700元。圖／RIMOWA提供

品牌

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