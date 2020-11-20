日本人最愛「開放式廚房」！ 掌握3訣竅，煮菜更有質感

廚房是許多家庭中都占有非常重要的中心，不但是美食饗宴的核心位置，也可是家人歡聚最重要的場所。廚房的裝修是許多人在購買房子最關注的，目前主流是較簡潔、單純色彩線條、強迫症感的開放式廚房設計，也是現在大多日本設計廚房的主要規畫方式。

日本人的廚房大多以開放式為主，主要是因為日本料理對比中式料理，少了油煙，做法也簡單，只要加上烤箱、麵包機等就能夠輕鬆料理。而漸漸的許多人也朝向開放式廚房的設計，讓整體空間感更寬廣舒適，主要也考慮到廚房的通風、採光等，以下3個日式廚房特色供大家參考。

秘訣1：要有合理的布局

中島與櫥櫃的設計，是日本人非常喜愛的廚房規劃，而設計中島吧台，因為可以多一些收納空間，使用廚房也能得心應手不手忙腳亂。同時如果將中島吧台加高20公分，不只能當西式餐桌、吧台，也是一個居家聚會最好的空間。

秘訣2：配色柔和、舒心

許多日本人在裝修上，喜歡單純及簡單的色調搭配，如米色、白色、灰色等純度低的配色。簡單耐看，但如果你考慮不方便清潔的話，依然可以搭配著這樣的簡單配色，素材上就要細心地挑選，才不會導致藏污納垢。

秘訣3：好的收納空間