2020 ELLEMEN電影盛典 金晨美戴Harry Winston現身

2020年的ELLEMEN電影英雄盛典，日前於上海舉辦。由於ELLEMEN雜誌偏向男性生活風格雜誌，雖然該典禮屬於電影類別，但更聚焦於男性演員表現。而今年典禮上，中國女演員金晨並穿戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，展現嫵媚動人的性感風采。

1990年出生的金晨能演、也善舞蹈，除了曾演出「無心法師」、「小情人」等作品，也曾在以舞蹈為主題的電視節目中奪得佳績。近期則參與實境戀愛秀「女兒們的戀愛」第三季，因而受到眾多注目。

出席活動時，金晨選擇了海瑞溫斯頓的Sunflower與Diamond Loop系列珠寶，其中海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石對戒是以圓形明亮式切工鑽石悉心鑲嵌於鉑金底座，鑽石總重約3.64克拉；同系列的三蕊鑽滴耳環則以堆疊、排列的對比性與總重1.95克拉的頂級鑽石，在耳畔搖曳生姿、火光閃閃，同時綻放動人光彩。