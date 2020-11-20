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2020 ELLEMEN電影盛典 金晨美戴Harry Winston現身

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
1990年出生的金晨能演、也善舞蹈，近期則參與實境戀愛秀「女兒們的戀愛」第三季，因而受到眾多注目。圖 / Harry Winston提供。
1990年出生的金晨能演、也善舞蹈，近期則參與實境戀愛秀「女兒們的戀愛」第三季，因而受到眾多注目。圖 / Harry Winston提供。

2020年的ELLEMEN電影英雄盛典，日前於上海舉辦。由於ELLEMEN雜誌偏向男性生活風格雜誌，雖然該典禮屬於電影類別，但更聚焦於男性演員表現。而今年典禮上，中國女演員金晨並穿戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，展現嫵媚動人的性感風采。

1990年出生的金晨能演、也善舞蹈，除了曾演出「無心法師」、「小情人」等作品，也曾在以舞蹈為主題的電視節目中奪得佳績。近期則參與實境戀愛秀「女兒們的戀愛」第三季，因而受到眾多注目。

出席活動時，金晨選擇了海瑞溫斯頓的Sunflower與Diamond Loop系列珠寶，其中海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石對戒是以圓形明亮式切工鑽石悉心鑲嵌於鉑金底座，鑽石總重約3.64克拉；同系列的三蕊鑽滴耳環則以堆疊、排列的對比性與總重1.95克拉的頂級鑽石，在耳畔搖曳生姿、火光閃閃，同時綻放動人光彩。

以頂級鑽石聞名的海瑞溫斯頓原就有「鑽石之王」美名，近年更頻繁出現於國際重要電影盛會中，為知名女星或男士所配戴，因而再得名「明星的珠寶商」，展現與星光同場閃耀的奢華風采。

海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石項鍊，鑲嵌共340顆圓形明亮式切工鑽石總重約達34.438克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石項鍊，鑲嵌共340顆圓形明亮式切工鑽石總重約達34.438克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
中國女演員金晨日前出席穿戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，出席電影盛會。圖 / Harry Winston提供。
中國女演員金晨日前出席穿戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶，出席電影盛會。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石耳環。 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Sunflower系列鑽石耳環。 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 電影

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