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FENDI期間限定Peekaboo Bar訂製服務 首次登陸南台灣
FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務首次登陸南台灣；繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後，接著台中、台北站之後，於即日起在高雄漢神百貨登場，讓南台灣熱愛Peekaboo的貴婦也可以享受專屬訂製的奢華。
今年6月Peekaboo Bar首次抵達台中、台北後，於今起在高雄漢神百貨精品店展開至11月29日止，正如同Peekaboo Bar之名，店中店的設計有如Cafè般的特製長桌及吧台座椅，提供顧客挑選時的舒適繽紛空間，牆面也裝飾了Peekaboo Bar字樣的白色霓虹燈，以金色主調和玻璃材質創造現代感十足的摩登氛圍。
FENDI經典的Peekaboo手袋是品牌高端工藝的代表作之一，這次在高雄漢神提供訂製的項目包括包身、提柄及背帶以及緞面Defender保護套，包身即有20多款材質可選，包括小牛皮、漆皮以及珍稀皮革；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三款造型；此外，Mini Peekaboo包款的Defender保護套則是鮮豔大膽的選色，讓使用者享有自由搭配的樂趣與獨特。
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