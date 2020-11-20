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FENDI期間限定Peekaboo Bar訂製服務 首次登陸南台灣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Defender，32,900元。圖／FENDI提供
FENDI Defender，32,900元。圖／FENDI提供

FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務首次登陸南台灣；繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後，接著台中、台北站之後，於即日起在高雄漢神百貨登場，讓南台灣熱愛Peekaboo的貴婦也可以享受專屬訂製的奢華。

今年6月Peekaboo Bar首次抵達台中、台北後，於今起在高雄漢神百貨精品店展開至11月29日止，正如同Peekaboo Bar之名，店中店的設計有如Cafè般的特製長桌及吧台座椅，提供顧客挑選時的舒適繽紛空間，牆面也裝飾了Peekaboo Bar字樣的白色霓虹燈，以金色主調和玻璃材質創造現代感十足的摩登氛圍。

FENDI經典的Peekaboo手袋是品牌高端工藝的代表作之一，這次在高雄漢神提供訂製的項目包括包身、提柄及背帶以及緞面Defender保護套，包身即有20多款材質可選，包括小牛皮、漆皮以及珍稀皮革；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三款造型；此外，Mini Peekaboo包款的Defender保護套則是鮮豔大膽的選色，讓使用者享有自由搭配的樂趣與獨特。

FENDI Peekaboo Bar為期間限定客製化服務。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar為期間限定客製化服務。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar於即日起至11月29日首度進駐南台灣，於高雄漢神百貨登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar於即日起至11月29日首度進駐南台灣，於高雄漢神百貨登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar於即日起至11月29日首度進駐南台灣，於高雄漢神百貨登場。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar於即日起至11月29日首度進駐南台灣，於高雄漢神百貨登場。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar包款提把可自選。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Bar包款提把可自選。圖／FENDI提供
FENDI Strap You背帶，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI Strap You背帶，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，30萬700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，30萬700元。圖／FENDI提供

義大利 FENDI 貴婦

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