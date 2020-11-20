FENDI期間限定Peekaboo Bar訂製服務 首次登陸南台灣

FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務首次登陸南台灣；繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後，接著台中、台北站之後，於即日起在高雄漢神百貨登場，讓南台灣熱愛Peekaboo的貴婦也可以享受專屬訂製的奢華。

今年6月Peekaboo Bar首次抵達台中、台北後，於今起在高雄漢神百貨精品店展開至11月29日止，正如同Peekaboo Bar之名，店中店的設計有如Cafè般的特製長桌及吧台座椅，提供顧客挑選時的舒適繽紛空間，牆面也裝飾了Peekaboo Bar字樣的白色霓虹燈，以金色主調和玻璃材質創造現代感十足的摩登氛圍。