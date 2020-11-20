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如果神用七天創造世界？ 那麼他可能需要一枚長動能手表

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Franck Muller新款的VANGUARD七日動力儲存鏤空腕表，彩色、歡樂、長動能，168萬元。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller新款的VANGUARD七日動力儲存鏤空腕表，彩色、歡樂、長動能，168萬元。圖 / Franck Muller提供。

所有人造的、機械的事物都需要能量。生活家電是、汽車是、手表自然也是。宗教中的神話曾如此提到，神創造世界花了七日的時間。七天的時間，就是168小時、10080分鐘、604800秒，那需要多少的能量？以此類推，能夠維持七天運轉的手表也相當了不起，例如...Franck Muller的VANGUARD七日動力儲存鏤空腕表

這並非Franck Muller的首款長動能機芯（與腕表），表廠自製、鏤空的FM 1740手上鍊機芯，經鏤空、彩色處理後，呈現斑斕歡樂的氣氛，藍鋼、紅、紫、黃、橘、綠色的虹彩組合，讓人戴上後歡樂連續七日七夜，依然精準運行。

然而長動能並非Franck Muller特有，例如萬國表（IWC）便有葡萄牙系列七日鍊，簡潔的表面、啄木鳥式表冠，蔚為經典；寶璣（Breguet）也有5317五日鍊長動能腕表、並帶有品牌招牌的複雜功能「陀飛輪」、添增了收藏價值；想比七日更長？沛納海（PANERAI）也有十日鍊機芯的Luminor GMT 10 Days 44毫米腕表（PAM 00533），再附實用性值的GMT兩地時間功能。

追求極限？朗格的Lange 31腕表動能更長達三十一日，不管大月、小月、閏月，上滿發條，一個月的動能，一口氣儲好儲滿！

IWC 葡萄牙系列自動腕表，精鋼、自動上鍊機芯、42.3毫米、七日動力儲存，39萬9,000元。圖 / IWC提供。
IWC 葡萄牙系列自動腕表，精鋼、自動上鍊機芯、42.3毫米、七日動力儲存，39萬9,000元。圖 / IWC提供。
寶璣（Breguet）5317五日鍊長動能腕表帶有品牌招牌的複雜功能「陀飛輪」，添增了收藏價值，專賣店限定。圖 / Breguet提供。
寶璣（Breguet）5317五日鍊長動能腕表帶有品牌招牌的複雜功能「陀飛輪」，添增了收藏價值，專賣店限定。圖 / Breguet提供。
朗格的Lange 31腕表動能更長達三十一日，一個月的動能、一次備齊。圖 / 朗格提供。
朗格的Lange 31腕表動能更長達三十一日，一個月的動能、一次備齊。圖 / 朗格提供。

腕表 品牌 葡萄牙

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