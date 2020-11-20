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RIMOWA全新專門店正式開幕 夢幻霧粉、墨綠新行李箱都來了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，由台灣攝影師Manbo Key操刀，選在桃園的草漯沙丘與知名民宿拍攝完成。圖／RIMOWA提供
Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，由台灣攝影師Manbo Key操刀，選在桃園的草漯沙丘與知名民宿拍攝完成。圖／RIMOWA提供

經過一個月的試營運，進駐寶麗廣塲（Bellavita）的RIMOWA全新台北專門店於昨日正式開幕，並引進受到全球消費者都熱愛的季節新色，包括Desert Rose（霧粉色）與Cactus（墨綠色）Essential行李箱。除此之外，還加碼了上月才曝光迷彩登機箱，讓品牌粉絲也感到驚喜。

每一季RIMOWA的Essential系列行李箱，在推出限定新色時，總能引起高度的討論話題。最新的配色就是靈感源自於沙漠景致的霧粉與墨綠，分別反映了日落時分，夕陽在沙地上所呈現的色彩；以及一望即知的仙人掌綠色。早在今年7月時，RIMOWA就已曝光了這兩款新色行李箱，在上市之後立刻就受到品牌紛絲搶買，甚至供不應求。於是，RIMOWA就在台北專門店正式開幕之際，替消費者引進了這兩款新色的登機箱、Check-In L和Trunk Plus等三種尺寸行李箱，滿足不同的旅行方式需求。

RIMOWA的Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，也呈現出靈感來源的情景。圖／RIMOWA提供
RIMOWA的Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，也呈現出靈感來源的情景。圖／RIMOWA提供

RIMOWA也透露，台北專門店經過近一個月的試營運，觀察到本地消費者對於特殊色、限定款都情有獨鍾，因此對於霧粉色和墨綠色都深具信心，而且是還未正式銷售，就已有品牌VIP們，紛紛表示有意願要包色、包款。而且佔地約21坪的台北專門店，坪效非常的高，也在代理商的預料之外，顯見品牌人氣之高。除了Essential系列的季節新色，RIMOWA還在台搶先曝光了首次推出的Original系列迷彩配色鋁鎂合金登機箱，這也是品牌首次在箱身上呈現3種色彩，既限量又特別。

RIMOWA全新台北專門店進駐寶麗廣塲，佔地約21坪，經過一個月試營運，昨日正式開幕。圖／RIMOWA提供
RIMOWA全新台北專門店進駐寶麗廣塲，佔地約21坪，經過一個月試營運，昨日正式開幕。圖／RIMOWA提供

值得一提的是，Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，也呈現出靈感來源的情景，而且是由台灣攝影師Manbo Key操刀，選在桃園的草漯沙丘與知名民宿拍攝完成。以海市蜃樓的概念出發，將看似不同的真實與人造風景融合，創造出遊走在虛構與現實的視覺效果，希望替觀看者帶來下一次的旅行靈感。

RIMOWA的Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，也呈現出靈感來源的情景。圖／RIMOWA提供
RIMOWA的Essential系列霧粉、墨綠的視覺形象廣告，也呈現出靈感來源的情景。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列霧粉色登機箱22,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列霧粉色登機箱22,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列墨綠色Trunk Plus行李箱36,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列墨綠色Trunk Plus行李箱36,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供

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