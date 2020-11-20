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柯佳嬿襯CELINE開示年末溫馨小提醒 少時秀英也搭同款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
柯佳嬿、少女時代的秀英、歐陽娜娜詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG
柯佳嬿、少女時代的秀英、歐陽娜娜詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG

延續「想見你」的聲勢，柯佳嬿持續展現精品穿搭的魅力，近日也選用了CELINE秋冬全新款Tambour圓盒包，相較以往各種坤達視角或微搞笑照片，這次倒是回眸凝視表現不同風格；同個包款除了早前江疏影、CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa都曾詮釋，少女時代的秀英也跟上了這款圓盒包的熱潮。

向來隨性做自己的柯佳嬿，照片是正經拍了，但PO文還是表現了她的柯氏幽默，「年末溫馨小提醒：今天就是你此生最年輕的時候～想做什麼就去做吧！因為妳只會比現在更老喔。」也算是令人莞爾的心靈雞湯；她穿上CELINE純白色Logo T恤搭配圓盒包，清新簡約；少女時代的秀英則像是漫畫中求職的女大生，紮起頭髮、穿了西服裙裝，搭襯CELINE圓盒包有年輕俐落的氣質；歐陽娜娜則是選穿鵝黃色針織衫，以休閒品味表現圓盒包。

Tambour圓盒包首度出現在2020秋冬秀上，名稱來自於法國共和國衛隊所用的樂器Tambour鼓，復古風格的箱盒設計，靈感來自珠寶盒的圓柱造型，包身選用凱旋門鎖鍊老花標誌拼接駝色小牛皮，開釦的皮片則鑲嵌了CELINE金色凱旋徽，每個包款都搭配可調式皮革肩背帶。此外，Tambour圓盒包還有拉菲草編織（façon raffia）拼接小牛皮款式，以及棕褐色光滑小牛皮款式，造型獨特，為穿搭帶來亮點。

少女時代的秀英配襯經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
少女時代的秀英配襯經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour拉菲草編織圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour拉菲草編織圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG
歐陽娜娜表現經典老花圓盒包的休閒品味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
歐陽娜娜表現經典老花圓盒包的休閒品味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour平滑小牛皮圓盒包，97,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
柯佳嬿詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG
柯佳嬿詮釋TAMBOUR 經典老花圓盒包，85,000元。圖／取自IG
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Tambour經典老花圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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