柯佳嬿襯CELINE開示年末溫馨小提醒 少時秀英也搭同款

延續「想見你」的聲勢,柯佳嬿持續展現精品穿搭的魅力,近日也選用了CELINE秋冬全新款Tambour圓盒包,相較以往各種坤達視角或微搞笑照片,這次倒是回眸凝視表現不同風格;同個包款除了早前江疏影、CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa都曾詮釋,少女時代的秀英也跟上了這款圓盒包的熱潮。

向來隨性做自己的柯佳嬿,照片是正經拍了,但PO文還是表現了她的柯氏幽默,「年末溫馨小提醒:今天就是你此生最年輕的時候~想做什麼就去做吧!因為妳只會比現在更老喔。」也算是令人莞爾的心靈雞湯;她穿上CELINE純白色Logo T恤搭配圓盒包,清新簡約;少女時代的秀英則像是漫畫中求職的女大生,紮起頭髮、穿了西服裙裝,搭襯CELINE圓盒包有年輕俐落的氣質;歐陽娜娜則是選穿鵝黃色針織衫,以休閒品味表現圓盒包。