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柯佳嬿襯CELINE開示年末溫馨小提醒 少時秀英也搭同款
延續「想見你」的聲勢，柯佳嬿持續展現精品穿搭的魅力，近日也選用了CELINE秋冬全新款Tambour圓盒包，相較以往各種坤達視角或微搞笑照片，這次倒是回眸凝視表現不同風格；同個包款除了早前江疏影、CELINE品牌代言人BLACKPINK的Lisa都曾詮釋，少女時代的秀英也跟上了這款圓盒包的熱潮。
向來隨性做自己的柯佳嬿，照片是正經拍了，但PO文還是表現了她的柯氏幽默，「年末溫馨小提醒：今天就是你此生最年輕的時候～想做什麼就去做吧！因為妳只會比現在更老喔。」也算是令人莞爾的心靈雞湯；她穿上CELINE純白色Logo T恤搭配圓盒包，清新簡約；少女時代的秀英則像是漫畫中求職的女大生，紮起頭髮、穿了西服裙裝，搭襯CELINE圓盒包有年輕俐落的氣質；歐陽娜娜則是選穿鵝黃色針織衫，以休閒品味表現圓盒包。
Tambour圓盒包首度出現在2020秋冬秀上，名稱來自於法國共和國衛隊所用的樂器Tambour鼓，復古風格的箱盒設計，靈感來自珠寶盒的圓柱造型，包身選用凱旋門鎖鍊老花標誌拼接駝色小牛皮，開釦的皮片則鑲嵌了CELINE金色凱旋徽，每個包款都搭配可調式皮革肩背帶。此外，Tambour圓盒包還有拉菲草編織（façon raffia）拼接小牛皮款式，以及棕褐色光滑小牛皮款式，造型獨特，為穿搭帶來亮點。
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