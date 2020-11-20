還原電影經典人物場景 《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》重磅登台

《冰雪奇緣2》電影熱潮未退，在今年底12月19日起《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》重磅登台！本次特展結合了兩集電影的精彩內容，還原了電影中多個經典人物與場景，包括華麗的「艾倫戴爾城堡」、唯美動人的「冰雪森林」、迷霧籠罩的「巨石陣」、充滿靈性的「魔法森林」、以全新造型登場的「艾莎女王」及安娜公主的「艾倫戴爾女王加冕」；更斥資打造多個高科技體感互動裝置，配合電影主題音效及炫彩光影特效， 讓您親身感受冰雪奇緣的超強魅力，重溫感動！

2020-11-20 15:58