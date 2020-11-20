還原電影經典人物場景 《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》重磅登台
迪士尼動畫《冰雪奇緣》系列，魅力席捲全球，琅琅上口的主題曲及唯美的場景， 俘虜了全球大小影迷的心，「安娜與艾莎」這對姊妹的獨特魅力，更在世界各地掀起一股冰雪魔法旋風。
《冰雪奇緣2》電影熱潮未退，在今年底12月19日起《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》重磅登台！本次特展結合了兩集電影的精彩內容，還原了電影中多個經典人物與場景，包括華麗的「艾倫戴爾城堡」、唯美動人的「冰雪森林」、迷霧籠罩的「巨石陣」、充滿靈性的「魔法森林」、以全新造型登場的「艾莎女王」及安娜公主的「艾倫戴爾女王加冕」；更斥資打造多個高科技體感互動裝置，配合電影主題音效及炫彩光影特效， 讓您親身感受冰雪奇緣的超強魅力，重溫感動！
《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》將於2020年12月19日起到2021年3月1日止，在台北新光三越信義新天地A11館6樓盛大展出，邀請大小朋友和艾莎、安娜一同踏上愛及勇氣的未知幻境！購票請洽udn售票網。
《FROZEN 冰雪奇緣夢幻特展》展覽資訊
展覽名稱｜冰雪奇緣夢幻特展
展覽地點｜新光三越台北信義新天地A11館6樓
展出期間｜ 2020 / 12 / 19 (六) - 2021 / 03 / 01 (一) 共計 72 天（除夕休館）
開放時間｜ 11 : 00 - 20 : 00
指導單位｜台灣華特迪⼠尼股份有限公司
主辦單位｜野獸國、時藝多媒體、INCEPTION啟藝、遠雄創藝
主要贊助｜中國信託
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