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網友最愛！全家便利商店「比利時巧克力霜淇淋」限量黑裝上市

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋11月20日起限量黑裝上市，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味（限雙孔機台門市販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋11月20日起限量黑裝上市，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味（限雙孔機台門市販售）。圖／全家便利商店提供

雖然已經到了11月中下旬，但今年的冬天尚未出現有感的冷度，甚至有時候還會感到悶熱，快把握時機吃冰！全家便利商店比利時巧克力霜淇淋蟬聯堪稱國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎5連霸，11月20日起將重磅回歸，並特別打造黑色限量餅皮，整體配色散發神秘氣質，售價35元。

全家便利商店比利時巧克力霜淇淋是網友每年引頸期盼的口味，選用歐洲進口的高品質比利時可可粉，整體香氣更凸顯，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味，售價皆為35元，特別打造的黑色餅皮為限量售完為止。11月20日至11月22日推出隨買跨店取會員獨享快閃活動，會員於活動期間內可享2支特價59元，會員每日限購一組，每日總量限量1萬組。

同時，全家便利商店也推出熱銷經典款Truffettes De France松露巧克力，口感鬆軟細膩入口即化，味道香濃質地滑潤，內含70%可可成分單純的巧克力，加上禮盒包裝，不管送禮或自己享受都適合，即日起使用全家便利商店會員點數3,000點+385元即可購入。

全家便利商店比利時巧克力霜淇淋重磅回歸，特別打造黑色限量餅皮，整體配色更有神秘氣質，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋重磅回歸，特別打造黑色限量餅皮，整體配色更有神秘氣質，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋11月20日起限量黑裝上市，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味（限雙孔機台門市販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋11月20日起限量黑裝上市，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味（限雙孔機台門市販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋重磅回歸，特別打造黑色限量餅皮，整體配色更有神秘氣質，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋重磅回歸，特別打造黑色限量餅皮，整體配色更有神秘氣質，售價35元。圖／全家便利商店提供

巧克力 便利商店 比利時

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