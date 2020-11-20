網友最愛！全家便利商店「比利時巧克力霜淇淋」限量黑裝上市
雖然已經到了11月中下旬，但今年的冬天尚未出現有感的冷度，甚至有時候還會感到悶熱，快把握時機吃冰！全家便利商店比利時巧克力霜淇淋蟬聯堪稱國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎5連霸，11月20日起將重磅回歸，並特別打造黑色限量餅皮，整體配色散發神秘氣質，售價35元。
全家便利商店比利時巧克力霜淇淋是網友每年引頸期盼的口味，選用歐洲進口的高品質比利時可可粉，整體香氣更凸顯，也可混搭牛奶霜淇淋做成雙色口味，售價皆為35元，特別打造的黑色餅皮為限量售完為止。11月20日至11月22日推出隨買跨店取會員獨享快閃活動，會員於活動期間內可享2支特價59元，會員每日限購一組，每日總量限量1萬組。
同時，全家便利商店也推出熱銷經典款Truffettes De France松露巧克力，口感鬆軟細膩入口即化，味道香濃質地滑潤，內含70%可可成分單純的巧克力，加上禮盒包裝，不管送禮或自己享受都適合，即日起使用全家便利商店會員點數3,000點+385元即可購入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言