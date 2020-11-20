快訊

驚恐！上學途中險遭陌生人拉入巷內 國三女學生嚇壞了

前國教院長、台灣閱讀教育推手柯華葳過世 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維尼熊、貓耳請選擇！護唇膏、精華水玩造型，我全都要

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
喜歡小熊維尼還是貓耳呢？圖／品牌提供
喜歡小熊維尼還是貓耳呢？圖／品牌提供

喜歡小熊維尼、還是可愛的貓耳呢？不用做選擇，全都包了啦！日本品牌肌研，首度跨界與迪士尼的小熊維尼跨界合作，打造限定版包裝；曼秀雷敦修護潤唇膏，也推出貓耳限定版，要讓貓奴們瘋狂。

肌研以「濃極潤系列」，打造出超可愛的限定包裝，肌研極潤多效精華水感凝露上，有著想要偷吃蜂蜜的小熊維尼，從外盒到瓶身包裝，一看就讓人融化，水感凝露結合5種玻尿酸，可以深度保濕，還能快速吸收。

另款肌研極潤完美高保濕多效凝露上，則是有抱著蜂蜜的小熊維尼，彷彿就要把蜂蜜吃下肚，也代表能為肌膚補充養分，洗臉後用一瓶就能取代所有保養步驟，還有7種有效潤澤成分。

曼秀雷敦最經典的「曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏」，換上立體貓耳蓋，搭配手繪貓咪的包裝，讓潤唇膏彷彿就是一隻小貓咪，而且管身背面，還印有貓咪觸鬚，看起來就是超可愛。

曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏具備防曬、滋潤、保護唇部等多種功能，富含羊毛脂，可充分滋潤唇部，添加薄荷可以舒緩唇部不適，還有SPF15的防曬係數，一年四季都適合用。

曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏貓耳限定版／3.5g／120元。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏貓耳限定版／3.5g／120元。圖／曼秀雷敦提供
肌研與小熊維尼跨界聯名。圖／肌研提供
肌研與小熊維尼跨界聯名。圖／肌研提供
肌研極潤多效精華水感凝露小熊維尼限定版／180ml／620元。圖／肌研提供
肌研極潤多效精華水感凝露小熊維尼限定版／180ml／620元。圖／肌研提供
曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏貓耳限定版／3.5g／120元。圖／曼秀雷敦提供
曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏貓耳限定版／3.5g／120元。圖／曼秀雷敦提供
肌研極潤完美高保濕多效凝露小熊維尼限定版／100g／650元。圖／肌研提供
肌研極潤完美高保濕多效凝露小熊維尼限定版／100g／650元。圖／肌研提供

小熊維尼 貓咪 蜂蜜

延伸閱讀

侵權金酒周邊商品5千枚 金門刑大查獲送辦

他用可愛貓咪瓶倒奶精…… 意外畫面網友嚇：有夠噁

《花邊教主》重啟版片場照外流！角色制服、私服全曝光，超潮時尚造型搶先看

2020 OL穿搭關鍵字是「西裝」！昆凌、侯佩岑、莫莉...靠1招穿出高級時髦感

相關新聞

影／好市多北台中店今開幕爆搶購潮 遊艇、名牌包銷售一空

好市多北台中店今天開幕，吸引民眾排隊搶購！業者證實，包括民眾熱議已久、售價157萬9999元的超狂遊艇、Hermès愛馬...

維尼熊、貓耳請選擇！護唇膏、精華水玩造型，我全都要

喜歡小熊維尼、還是可愛的貓耳呢？不用做選擇，全都包了啦！日本品牌肌研，首度跨界與迪士尼的小熊維尼跨界合作，打造限定版包裝...

LV線上購物全面啟動 FENDI官網開設環保永續專區

線上購物網站成了精品的新戰場或形象前導站，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布在台成立官方線上購物網站；...

ZARA打造地表最超值耶誕倒數日曆 無痛入手經典香水、香氛蠟燭、乾洗手、沐浴乳及身體乳液

還記得先前，ZARA與JO MALONE創辦人自創品牌「Jo Loves」合作，推出一系列的「ZARA Emotions...

送美食也能送貨 foodpanda將推出pandago即時外送服務

來台8周年，foodpanda在2020年持續暴風式成長，不只用戶較去年同期成長160%，另外無論是市場滲透率、生鮮雜貨...

玄彬名草有主啦！火速結盟歐米茄OMEGA成全球品牌大使

韓國超人氣偶像男星玄彬近日正式宣佈，成為瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的全球品牌代言人。這不僅是歐米茄首次與特定韓...

法式美味 浪琴Heritage Military復刻海軍腕表

提到法國你會聯想到什麼？美味、清脆的甜點馬卡龍、徐徐吹來的海風、美麗的蔚藍、紅與白色。現在浪琴（Longines）的復刻...

探見物理與美的極限視野 雅典BLAST鏤空陀飛輪腕表

所謂的極限、通常是用來超越的。物理的極限如重量、材質、性能表現，可以數字精確區分；但想突破美學上的極限則更為堅困，因為主...

澎湖海魚、火雞肉！犇極上×NECESSITY SENSE聯名套餐

鐵板燒「犇」，此次與時裝品牌NECESSITY SENSE攜手合作，不僅推出一系列充滿生命姿態的棒球帽、T恤、紅酒袋等商...

胡宇威、李佳薇看Daniel Wongf秋冬大秀 狂野迪士尼商品超限量

Daniel Wong與80周年慶的迪士尼合作發表「Disney FANTASIA聯名系列」歡樂登場，這也是熱愛印花的華...

台灣桃花源 恆春半島覓奇趣

有行旅所規畫的「企業家的山居歲月系列」，特別以恆春半島為主角，設計出「台灣最後的桃花源－恆春半島」4天3夜之旅，透過文史...

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

日式料理在台廣受歡迎，其中不乏高端日料餐廳。在2021台北台中米其林指南中，台北就有祥雲龍吟、天本、鮨隆、謙安和等多間星...

熱門新聞

性格越高傲、桃花卻越多的3大星座 處女座常被追

年薪破百萬 台積電工程師30歲回顧一生：35歲就不做了

影／好市多北台中店今開幕爆搶購潮 遊艇、名牌包銷售一空

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

財神降臨！威力彩頭獎3.7億元 獎落屏東一人獨得

還想找優惠？他家存1萬三倍券沒用 網勸：別等了！綁卡賺回饋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。