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維尼熊、貓耳請選擇！護唇膏、精華水玩造型，我全都要
喜歡小熊維尼、還是可愛的貓耳呢？不用做選擇，全都包了啦！日本品牌肌研，首度跨界與迪士尼的小熊維尼跨界合作，打造限定版包裝；曼秀雷敦修護潤唇膏，也推出貓耳限定版，要讓貓奴們瘋狂。
肌研以「濃極潤系列」，打造出超可愛的限定包裝，肌研極潤多效精華水感凝露上，有著想要偷吃蜂蜜的小熊維尼，從外盒到瓶身包裝，一看就讓人融化，水感凝露結合5種玻尿酸，可以深度保濕，還能快速吸收。
另款肌研極潤完美高保濕多效凝露上，則是有抱著蜂蜜的小熊維尼，彷彿就要把蜂蜜吃下肚，也代表能為肌膚補充養分，洗臉後用一瓶就能取代所有保養步驟，還有7種有效潤澤成分。
曼秀雷敦最經典的「曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏」，換上立體貓耳蓋，搭配手繪貓咪的包裝，讓潤唇膏彷彿就是一隻小貓咪，而且管身背面，還印有貓咪觸鬚，看起來就是超可愛。
曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏具備防曬、滋潤、保護唇部等多種功能，富含羊毛脂，可充分滋潤唇部，添加薄荷可以舒緩唇部不適，還有SPF15的防曬係數，一年四季都適合用。
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