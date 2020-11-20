維尼熊、貓耳請選擇！護唇膏、精華水玩造型，我全都要

喜歡小熊維尼、還是可愛的貓耳呢？不用做選擇，全都包了啦！日本品牌肌研，首度跨界與迪士尼的小熊維尼跨界合作，打造限定版包裝；曼秀雷敦修護潤唇膏，也推出貓耳限定版，要讓貓奴們瘋狂。

肌研以「濃極潤系列」，打造出超可愛的限定包裝，肌研極潤多效精華水感凝露上，有著想要偷吃蜂蜜的小熊維尼，從外盒到瓶身包裝，一看就讓人融化，水感凝露結合5種玻尿酸，可以深度保濕，還能快速吸收。

另款肌研極潤完美高保濕多效凝露上，則是有抱著蜂蜜的小熊維尼，彷彿就要把蜂蜜吃下肚，也代表能為肌膚補充養分，洗臉後用一瓶就能取代所有保養步驟，還有7種有效潤澤成分。

曼秀雷敦最經典的「曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏」，換上立體貓耳蓋，搭配手繪貓咪的包裝，讓潤唇膏彷彿就是一隻小貓咪，而且管身背面，還印有貓咪觸鬚，看起來就是超可愛。