LV線上購物全面啟動 FENDI官網開設環保永續專區
線上購物網站成了精品的新戰場或形象前導站，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布在台成立官方線上購物網站；FENDI則是率先開闢環保專區，從培育人才、開發面料到產品製造有一條龍的完整規劃；微風線上精品也正式上線，囊括精品、珠寶等品項，因應開站推出特惠活動。
隨著台灣路易威登線上購物網站開啟，全產品包括男女時裝、皮件手袋、鞋履、手錶、珠寶、行李箱、香水及蠟燭等，都可透過線上購物隨時入手，並提供客製化服務，例如姓名縮寫的燙印或刻印，都可以在線上完成勾選，選擇4至6個工作天直送到府的免運費遞送服務、或Click & Collect到店取貨，以更為多元便捷的模式，呼應年輕顧客的消費模式。
FENDI則是在官網開闢全新專區，致力發展永續策略，延續了定調為創新、高效及綠色環保的FENDI實體工廠，網頁內容分為環境、供應鏈與社區三個子項目，分別介紹奢華且耐用的永續環保材料、生產基地和門市在環保方面的績效，以及供應鏈的透明度和社會責任；同時參與羅馬的Massoli Academy及LVMH Institute des Métiers d'Excellence（卓越工藝學院）訓練計畫，長期投入教育相關青年人才。
於此同時，FENDI以FF Green Interlace膠囊系列作為首波商品，運用經典的Peekaboo與Baguette包款來展現取得認證的FF棉料及再生聚酯；持續進行中的「hand in hand」企畫案，則致力保留義大利各地的傳統工匠技藝，例如拆解穆拉諾島Mazzuccato玻璃作坊庫存的37盞吊燈，重新組裝出17盞吊燈做為倫敦新邦德街、巴黎蒙田大道等品牌店鋪的燈具。微風精品也在日前進軍線上購物市場，由ØZI擔綱形象大使，網羅精品、香氛、珠寶、美妝、節慶禮盒等商品，開站後不定期推出限時或聯名限定的全台獨賣精品，搶攻線上市場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言