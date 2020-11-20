LV線上購物全面啟動 FENDI官網開設環保永續專區

線上購物網站成了精品的新戰場或形象前導站，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布在台成立官方線上購物網站；FENDI則是率先開闢環保專區，從培育人才、開發面料到產品製造有一條龍的完整規劃；微風線上精品也正式上線，囊括精品、珠寶等品項，因應開站推出特惠活動。

隨著台灣路易威登線上購物網站開啟，全產品包括男女時裝、皮件手袋、鞋履、手錶、珠寶、行李箱、香水及蠟燭等，都可透過線上購物隨時入手，並提供客製化服務，例如姓名縮寫的燙印或刻印，都可以在線上完成勾選，選擇4至6個工作天直送到府的免運費遞送服務、或Click & Collect到店取貨，以更為多元便捷的模式，呼應年輕顧客的消費模式。

FENDI則是在官網開闢全新專區，致力發展永續策略，延續了定調為創新、高效及綠色環保的FENDI實體工廠，網頁內容分為環境、供應鏈與社區三個子項目，分別介紹奢華且耐用的永續環保材料、生產基地和門市在環保方面的績效，以及供應鏈的透明度和社會責任；同時參與羅馬的Massoli Academy及LVMH Institute des Métiers d'Excellence（卓越工藝學院）訓練計畫，長期投入教育相關青年人才。