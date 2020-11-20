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ZARA打造地表最超值耶誕倒數日曆 無痛入手經典香水、香氛蠟燭、乾洗手、沐浴乳及身體乳液

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應12月耶誕節將到來，為滿足女孩們收藏或是需要送禮的需求。平價時尚龍頭的ZARA將推出Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆。圖／ZARA提供
因應12月耶誕節將到來，為滿足女孩們收藏或是需要送禮的需求。平價時尚龍頭的ZARA將推出Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆。圖／ZARA提供

還記得先前，ZARA與JO MALONE創辦人自創品牌「Jo Loves」合作，推出一系列的「ZARA Emotions」香水，受到消費者喜愛而瘋搶嗎？現在ZARA更在耶誕節來到的前夕，推出Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆，不到5千，就能無痛入手多款經典香水、香氛蠟燭、乾洗手、沐浴乳及身體乳液，絕對是地表最超值的耶誕倒數日曆。

因應12月耶誕節將到來，各個美妝、保養甚至是精品品牌，莫不推出限定版的倒數日曆，來滿足女孩們收藏或是需要送禮的需求。平價時尚龍頭的ZARA也不例外，將推出Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆。最大亮點就是，包含號稱為「平價版JO MALONE」的ZARA Emotions系列香水，品牌經選了8款最受到歡迎的迷你香水，搭配8個迷你香氛蠟燭、8罐50ml乾洗手、沐浴乳及身體乳液。其中，還有一款Jo Malone女士，全新創作的隱藏版香味，預計11月底上市，售價僅4,990元，十分超值。

ZARA Emotions身體保養系列，75ml乾洗手290元、200ml身體沐浴乳290元、200ml身體乳液390元、200ml洗髮精290元。圖／ZARA提供
ZARA Emotions身體保養系列，75ml乾洗手290元、200ml身體沐浴乳290元、200ml身體乳液390元、200ml洗髮精290元。圖／ZARA提供

不僅如此，還有Emotions Holiday Limited Set耶誕限定禮盒，同樣把系列中最受喜愛的五款香氣，結合香水、香膏、香氛，並推出三款由不同香味混搭禮盒組。同樣價格親民，訂價990元起，其中的香膏與香水、香水和香氛蠟燭的組合，更是只限定在官網銷售。ZARA不獨厚女生，也在此刻推出Emotions For Man男士禮盒，精選五款熱賣中性香氣，打造為黑裝瓶身，並提供200克香氛蠟燭，以及90ml與15ml香水的組合。另外，並備有身體保養清潔系列，依舊由Jo Malone女士親自設計，推出包括沐浴乳、洗髮精、乳液、乾洗手。

ZARA耶誕限定禮盒，90ml、15ml香水1,490元。圖／ZARA提供
ZARA耶誕限定禮盒，90ml、15ml香水1,490元。圖／ZARA提供

ZARA Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆，包含了8款迷你香水，8個迷你香氛蠟燭、8罐50ml乾洗手、沐浴乳及身體乳液和隱藏版香水。圖／ZARA提供
ZARA Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆，包含了8款迷你香水，8個迷你香氛蠟燭、8罐50ml乾洗手、沐浴乳及身體乳液和隱藏版香水。圖／ZARA提供

ZARA Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆，11月底上市4,990元。圖／ZARA提供
ZARA Emotions Beauty Wardrobe耶誕倒數月曆，11月底上市4,990元。圖／ZARA提供

ZARA耶誕限定男士禮盒，90ml、15ml香水組合1,490元。圖／ZARA提供
ZARA耶誕限定男士禮盒，90ml、15ml香水組合1,490元。圖／ZARA提供

ZARA耶誕限定禮盒40ml香水、70公克香氛兩罐，官網限定銷售1,990元。圖／ZARA提供
ZARA耶誕限定禮盒40ml香水、70公克香氛兩罐，官網限定銷售1,990元。圖／ZARA提供

ZARA耶誕限定禮盒，15ml香膏、10ml香水兩瓶，官網限定銷售990元。圖／ZARA提供
ZARA耶誕限定禮盒，15ml香膏、10ml香水兩瓶，官網限定銷售990元。圖／ZARA提供

ZARA 沐浴 品牌

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