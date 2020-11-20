送美食也能送貨 foodpanda將推出pandago即時外送服務

來台8周年，foodpanda在2020年持續暴風式成長，不只用戶較去年同期成長160%，另外無論是市場滲透率、生鮮雜貨的訂單量與合作店家數以及熊貓超市的訂單成長率都稱霸亞太區市場。目前foodpanda 的即時外送服務已經遍佈台灣21縣市、186個鄉鎮，更是唯一同時網羅4大超商以及量販龍頭家樂福和愛買的外送平台，其中全家在平台上架已達千家店舖，其中9成的店舖都有24小時外送服務，家樂福和愛買的加入則豐富了生鮮雜貨品項，目前生鮮雜貨的平台中有多達6萬種不同商品供消費者選購。另外，網羅了許多在地特色店家加入，也是平台特色之一。

下一步，foodpanda台灣董事總經理方俊強宣告將從2021年1月正式推出全新急速物流服務「pandago」，運用原本的AI派單系統、外送車隊，完整建構一站式快商務即時外送服務。Pandago將提供沒有加入外送平台的商家短程點到點的急速物流，服務範圍、時間都與foodpanda相同，商家只需填入收件與送件地點，平台即會指派外送夥伴接單送貨，比傳統快遞接單服務更即時滿足消費者訂購取貨的目標。