玄彬名草有主啦！火速結盟歐米茄OMEGA成全球品牌大使

韓國超人氣偶像男星玄彬近日正式宣佈，成為瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的全球品牌代言人。這不僅是歐米茄首次與特定韓國藝人合作、成為品牌大使，也讓玄彬和現任OMEGA品牌大使如尼可基曼（Nicole Kidman）、喬治克隆尼（George Timothy Clooney）、丹尼爾‧克雷格（Daniel Craig）、艾迪‧瑞德曼（ Eddie Redmayne），平起平坐。

事實上兩造的合作早已有跡可循，上個月底玄彬出席「大眾文化藝術獎」時，便曾以西裝搭配OMEGA的超霸「登月表」帥氣亮相，似乎正為成為全球品牌大使悄悄暖身。