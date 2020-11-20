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玄彬名草有主啦！火速結盟歐米茄OMEGA成全球品牌大使

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
今年初的熱播韓劇「愛的迫降」，玄彬的舉手投足都讓人感受到超熱人氣。圖 / OMEGA提供。
今年初的熱播韓劇「愛的迫降」，玄彬的舉手投足都讓人感受到超熱人氣。圖 / OMEGA提供。

韓國超人氣偶像男星玄彬近日正式宣佈，成為瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的全球品牌代言人。這不僅是歐米茄首次與特定韓國藝人合作、成為品牌大使，也讓玄彬和現任OMEGA品牌大使如尼可基曼（Nicole Kidman）、喬治克隆尼（George Timothy Clooney）、丹尼爾‧克雷格（Daniel Craig）、艾迪‧瑞德曼（ Eddie Redmayne），平起平坐。

事實上兩造的合作早已有跡可循，上個月底玄彬出席「大眾文化藝術獎」時，便曾以西裝搭配OMEGA的超霸「登月表」帥氣亮相，似乎正為成為全球品牌大使悄悄暖身。

今年因「愛的迫降」重新匯聚新聞熱點的他，因2005年電視浪漫喜劇「我叫金三順」一炮而紅，除了獲得大量演出機會，並在十年前的2011獲得第47屆百想藝術大賞的「電視劇部門大賞」。今年「愛的迫降」中玄彬穿著的服裝、手表也受到眾多關心，而這次在宣佈與OMEGA結盟後，並發佈多張帥氣照片、並戴上OMEGA的星座（constellation）、海馬（aqua terra）與超霸（Speedmaster）等多款腕表。

OMEGA，海馬潛水300米計時腕錶系列，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，海馬潛水300米計時腕錶系列，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
韓國超人氣偶像男星玄彬近日正式宣佈，成為瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的全球品牌代言人。圖 / OMEGA提供。
韓國超人氣偶像男星玄彬近日正式宣佈，成為瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的全球品牌代言人。圖 / OMEGA提供。
成為全球品牌代言人後，玄彬也火速帶上OMEGA腕表、拍攝多組形象視覺。圖 / OMEGA提供。
成為全球品牌代言人後，玄彬也火速帶上OMEGA腕表、拍攝多組形象視覺。圖 / OMEGA提供。

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