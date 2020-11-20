法式美味 浪琴Heritage Military復刻海軍腕表

提到法國你會聯想到什麼？美味、清脆的甜點馬卡龍、徐徐吹來的海風、美麗的蔚藍、紅與白色。現在浪琴（Longines）的復刻Heritage Military復刻1947海軍腕表，把溫暖、美味，蛻變成時間的另一種懷舊樣貌。

1947年、二次世界大戰終戰後兩年，雖然紛擾的年代已經結束，但面對未知，法國海軍仍積極準備，因而向浪琴表訂製了一款為潛水水域設計的腕表Ref.5774；Ref.5774有著素雅的表面，畢竟軍規品以實用為導向、不以美觀為最新依歸；阿拉伯數字時標、可以清楚辨讀的軌道式分鐘刻度，加上溫暖的奶油色，構建了當年的表款風格元素。

全新的Heritage Military腕表除了精確捕捉到以上特色，同時添加了21世紀的新意：鐫刻於錶殼背面的字母「M. N.」，是Marine Nationale的縮寫，同時表面上還有法文「Longines FAB. SUISSE」，意指：「瑞士製造」。為了忠於復刻，現代人常見的日期視窗並未添加入設計之中。