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探見物理與美的極限視野 雅典BLAST鏤空陀飛輪腕表

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
如熔岩般的強烈視覺，一如Ulysse Nardin 經理人鏤空X腕表散發的強烈意念。圖 / Ulysse Nardin提供。
如熔岩般的強烈視覺，一如Ulysse Nardin 經理人鏤空X腕表散發的強烈意念。圖 / Ulysse Nardin提供。

所謂的極限、通常是用來超越的。物理的極限如重量、材質、性能表現，可以數字精確區分；但想突破美學上的極限則更為堅困，因為主觀論定、常難有明確標準。高級鐘表上的三大複雜功能如陀飛輪、萬年曆、三問報時都在百多年前發明。當代收藏家的眼界早已不可同日可比，但開雲集團（Kering）旗下頂級鐘表品牌「雅典表（Ulysse Nardin）」的新款BLAST鏤空陀飛輪腕表，仍堪稱一次美學與機械工藝的雙重極限突破。

如何突破極限？雅典在BLAST腕表上大玩材料實驗遊戲。矽材質、鈦金屬與精密陶瓷被廣泛運用在白色、藍色、黑（紅）色三款腕表之上。矽材質由於不受磁力影響，發條盒上刻印的「Silicium Technology（矽科技）字樣」，展現UN-172偏心自動盤陀飛輪機芯使用了矽質錨式擒縱機構及擺輪遊絲；質輕、具有優異物理性能的鈦合金則經DLC處理，帶來輕量化的配戴體驗與鮮明色彩。此外具有耐刮、質輕的精密陶瓷則成為表圈的元素，在不同材質由內而外的混搭，帶來腕表由金屬構成的既定印象，呈現大膽而鮮明的實驗風格。

除了大玩物料實驗，鮮明、強烈的設計意念，則帶領BLAST腕表突破美學的疆界。品牌同時融合了象徵未知元素的「X」為主視覺，在表面上畫出了兩個辨識度極高、雙重交疊的X符號，而貫穿兩點、四點、八點、十點的長方形結構，更與double X形成強烈對比，帶出腕表跳脫框架、凌駕常規的美學高度。於此同時，隱形戰機的鮮明三角形結構更被巧妙融入表殼表耳側邊的多邊形設計，並以霧、亮面交錯的打磨修飾，將質感大幅提升。

鏤空手法則是BLAST腕表的第三賞玩重點。畢竟鏤空意味著「減法」、去蕪存菁。UN-172機芯被高程度鏤空，僅保留所需、功能性的機芯零件。正因為鏤空、減輕了重量，也因為鏤空，讓機芯所有零件一覽無遺，所有的倒腳、打磨、拋光工序，將原本功能性的金屬零件，誠為了一件散發複雜光澤的裝飾藝術，自信而勇敢、前衛且強烈。而相似的手法也能於另一枚經理人鏤空Skeleton X腕表上得以窺見。

同時揉合鈦金屬、4N玫瑰金與碳金（Carbonium ® GOLD）的42毫米表殼內，腕表的零件逼近極限地高度捨棄，由品牌自製的UN-371手上鍊機芯，從發條盒層層連結至六點鐘方向的數個齒輪，貌似脆弱、卻堅強地展現了雅典表藝高人膽大的頂級技術力。機芯並具備3赫茲矽質擺輪與矽質的分鐘傳動輪系。

如何理解美學與物理的雙重極限突破？且來欣賞BLAST鏤空陀飛輪與經理人Skeleton X腕表，因為鏤空、所以一覽無遺，從已知邁入未知，探見時間與美的全新視野。

Ulysse Nardin，經理人鏤空X腕表，UN-371手上鍊機芯是由品牌自製、並具3赫茲矽質擺輪與矽質的分鐘傳動輪系，價格店洽。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，經理人鏤空X腕表，UN-371手上鍊機芯是由品牌自製、並具3赫茲矽質擺輪與矽質的分鐘傳動輪系，價格店洽。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，藍色BLAST鏤空陀飛輪腕表搭配藍色皮帶，145萬5,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，藍色BLAST鏤空陀飛輪腕表搭配藍色皮帶，145萬5,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。
全新BLAST鏤空陀飛輪腕表，一次突破了美學與技術的雙重極限。圖 / Ulysse Nardin提供。
全新BLAST鏤空陀飛輪腕表，一次突破了美學與技術的雙重極限。圖 / Ulysse Nardin提供。
鮮明的double X與鏤空，在黑與紅色的對比下，更凸顯強悍的存在感與辨識度。圖 / Ulysse Nardin提供。
鮮明的double X與鏤空，在黑與紅色的對比下，更凸顯強悍的存在感與辨識度。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，白色BLAST鏤空陀飛輪腕表搭配格紋膠帶，152萬1,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，白色BLAST鏤空陀飛輪腕表搭配格紋膠帶，152萬1,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典BLAST鏤空陀飛輪腕表的表耳側邊，融入隱形戰機的結構與線條之美。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典BLAST鏤空陀飛輪腕表的表耳側邊，融入隱形戰機的結構與線條之美。圖 / Ulysse Nardin提供。

腕表 雅典

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