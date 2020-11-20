澎湖海魚、火雞肉！犇極上×NECESSITY SENSE聯名套餐

鐵板燒「犇」，此次與時裝品牌NECESSITY SENSE攜手合作，不僅推出一系列充滿生命姿態的棒球帽、T恤、紅酒袋等商品，還有「感恩節限定套餐」，可品嚐到多道時令海鮮，以及精選肉品、火雞肉，增添佳節氣息。

「NECESSITY SENSE」乃是由NE.SENSE於2015年所創立的當代時裝品牌，致力將潮流服飾精緻化，常透過音樂派對、藝術展覽等型態，引領民眾走入時裝生活文化。此次合作的「犇 極上」，則是隸屬於犇旗下的旗艦品牌，位於微風南山1樓，提供有多款鐵板料理套餐。

此次合作推出的感恩節聯名套餐，選用海自慢的冬季生鮮，以及犇極上的季節食材為主角，推出澎湖野生中卷佐Pesto Pasta、香煎澎湖紅新娘，還有Prime特選沙朗牛排或伊比利豬肋眼（2選1），以及慢火雞粥燉飯佐火雞肉絲、法式焦糖蘋果派等餐點。其中「香煎澎湖紅新娘」，選用澎湖特有的海魚「紅新娘」，透過香煎的手法，帶出魚皮口感與細緻肉質；「慢火雞粥燉飯佐火雞肉絲」，則是將20隻土雞與雞骨，細熬48小時作為基底，熬煮成粥後，再配上現切的美國火雞肉，藉此呈現感恩節精神。