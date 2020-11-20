聽新聞
test
0:00 / 0:00
胡宇威、李佳薇看Daniel Wongf秋冬大秀 狂野迪士尼商品超限量
Daniel Wong與80周年慶的迪士尼合作發表「Disney FANTASIA聯名系列」歡樂登場，這也是熱愛印花的華裔設計師Daniel Wong首度將Mickey融入在服裝、生活用品中，帶來繽紛歡樂的米奇經典、狂野野餐、瓷花樂園等3大款式印花，大秀發表當晚眾星雲集，周興哲、鄭心慈、周予天同場演唱，看秀嘉賓包括白嘉莉、陶喆、禾浩辰、郭書瑤、魏蔓、胡宇威等人，歌手李佳薇和妹妹李佳歡也以俏麗的裙裝一同出席。
延續早前的展覽，Daniel Wong與迪士尼聯名合作的第二波推出生活精品系列，以Wild Style的狂野設計為主，將迪士尼的歡樂、幸福感融入Daniel Wong的印花之中，重新刻畫了米奇、米妮的服裝與不同細節的結合，表現在基本款T恤、衛衣、漁夫帽。瓷花樂園則以中式青花瓷瓶做為底圖延伸，瓶身圖案描繪了豹在叢林中穿梭的姿態，而且米奇就設計在青花瓷瓶身的前方，隱喻它不怕貓科動物，勇於面對恐懼。
狂野野餐組則是熱衷戶外活動、同時身為三鐵選手的Daniel Wong，將經典米奇圖像放入忘憂叢林印花中，運用卡其色、草地綠的戶外天然色，打造出實用與時髦的露營單品，包括折疊椅與野餐墊，前進outdoor風潮。「Disney FANTASIA聯名系列」皆為限量商品，其中瓷花樂園、獨特自由的印花玩偶，則是首波各限量100隻；11月19日秋冬大秀當日，搶先開放VIP於現場首購，11月21日至12月9日期間，聯名巨型玩偶進駐高雄漢神巨蛋開設快閃店，12月14日起返回台北新光三越新天地A11開設期間限定店。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言