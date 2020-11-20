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胡宇威、李佳薇看Daniel Wongf秋冬大秀 狂野迪士尼商品超限量

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
胡宇威、李佳薇都是Daniel Wong大秀嘉賓。圖／Daniel Wong提供
胡宇威、李佳薇都是Daniel Wong大秀嘉賓。圖／Daniel Wong提供

Daniel Wong與80周年慶的迪士尼合作發表「Disney FANTASIA聯名系列」歡樂登場，這也是熱愛印花的華裔設計師Daniel Wong首度將Mickey融入在服裝、生活用品中，帶來繽紛歡樂的米奇經典、狂野野餐、瓷花樂園等3大款式印花，大秀發表當晚眾星雲集，周興哲、鄭心慈、周予天同場演唱，看秀嘉賓包括白嘉莉、陶喆、禾浩辰、郭書瑤、魏蔓、胡宇威等人，歌手李佳薇和妹妹李佳歡也以俏麗的裙裝一同出席。

延續早前的展覽，Daniel Wong與迪士尼聯名合作的第二波推出生活精品系列，以Wild Style的狂野設計為主，將迪士尼的歡樂、幸福感融入Daniel Wong的印花之中，重新刻畫了米奇、米妮的服裝與不同細節的結合，表現在基本款T恤、衛衣、漁夫帽。瓷花樂園則以中式青花瓷瓶做為底圖延伸，瓶身圖案描繪了豹在叢林中穿梭的姿態，而且米奇就設計在青花瓷瓶身的前方，隱喻它不怕貓科動物，勇於面對恐懼。

狂野野餐組則是熱衷戶外活動、同時身為三鐵選手的Daniel Wong，將經典米奇圖像放入忘憂叢林印花中，運用卡其色、草地綠的戶外天然色，打造出實用與時髦的露營單品，包括折疊椅與野餐墊，前進outdoor風潮。「Disney FANTASIA聯名系列」皆為限量商品，其中瓷花樂園、獨特自由的印花玩偶，則是首波各限量100隻；11月19日秋冬大秀當日，搶先開放VIP於現場首購，11月21日至12月9日期間，聯名巨型玩偶進駐高雄漢神巨蛋開設快閃店，12月14日起返回台北新光三越新天地A11開設期間限定店。

中性揮灑米奇圖樣長袖衛衣，2,880元。圖／Daniel Wong提供
中性揮灑米奇圖樣長袖衛衣，2,880元。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong發表2020秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong發表2020秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
米奇忘憂叢林卡其色漁夫帽，2,680元。圖／Daniel Wong提供
米奇忘憂叢林卡其色漁夫帽，2,680元。圖／Daniel Wong提供
鐵肺歌手李佳薇（右）和妹妹李佳歡現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
鐵肺歌手李佳薇（右）和妹妹李佳歡現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
忘憂叢林卡其色保冷袋，1,880元。圖／Daniel Wong提供
忘憂叢林卡其色保冷袋，1,880元。圖／Daniel Wong提供
（左起）周興哲、鄭心慈、周予天出席Daniel Wong秋冬大秀擔綱表演嘉賓。圖／Daniel Wong提供
（左起）周興哲、鄭心慈、周予天出席Daniel Wong秋冬大秀擔綱表演嘉賓。圖／Daniel Wong提供
巨星級的白嘉莉出席Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
巨星級的白嘉莉出席Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
中性Kiss短袖圖樣T恤，2,280元。圖／Daniel Wong提供
中性Kiss短袖圖樣T恤，2,280元。圖／Daniel Wong提供
胡宇威力挺Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
胡宇威力挺Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
瓷花樂園不鏽鋼真空保溫瓶，1,880元。圖／Daniel Wong提供
瓷花樂園不鏽鋼真空保溫瓶，1,880元。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong發表2020秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong發表2020秋冬大秀。圖／Daniel Wong提供
米奇獨特自由粉色印花玩偶，2,880元。圖／Daniel Wong提供
米奇獨特自由粉色印花玩偶，2,880元。圖／Daniel Wong提供
忘憂叢林卡其色折疊椅，1,980元。圖／Daniel Wong提供
忘憂叢林卡其色折疊椅，1,980元。圖／Daniel Wong提供
幻想曲藍色玻璃纖維折傘，1,980元。圖／Daniel Wong提供
幻想曲藍色玻璃纖維折傘，1,980元。圖／Daniel Wong提供
禾浩辰和郭書瑤現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
禾浩辰和郭書瑤現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong與迪士尼的合作，是2020秋冬系列一大亮點。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong與迪士尼的合作，是2020秋冬系列一大亮點。圖／Daniel Wong提供
鐵肺歌手李佳薇現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供
鐵肺歌手李佳薇現身Daniel Wong大秀。圖／Daniel Wong提供

野餐 迪士尼

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