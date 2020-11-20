胡宇威、李佳薇看Daniel Wongf秋冬大秀 狂野迪士尼商品超限量

Daniel Wong與80周年慶的迪士尼合作發表「Disney FANTASIA聯名系列」歡樂登場，這也是熱愛印花的華裔設計師Daniel Wong首度將Mickey融入在服裝、生活用品中，帶來繽紛歡樂的米奇經典、狂野野餐、瓷花樂園等3大款式印花，大秀發表當晚眾星雲集，周興哲、鄭心慈、周予天同場演唱，看秀嘉賓包括白嘉莉、陶喆、禾浩辰、郭書瑤、魏蔓、胡宇威等人，歌手李佳薇和妹妹李佳歡也以俏麗的裙裝一同出席。

延續早前的展覽，Daniel Wong與迪士尼聯名合作的第二波推出生活精品系列，以Wild Style的狂野設計為主，將迪士尼的歡樂、幸福感融入Daniel Wong的印花之中，重新刻畫了米奇、米妮的服裝與不同細節的結合，表現在基本款T恤、衛衣、漁夫帽。瓷花樂園則以中式青花瓷瓶做為底圖延伸，瓶身圖案描繪了豹在叢林中穿梭的姿態，而且米奇就設計在青花瓷瓶身的前方，隱喻它不怕貓科動物，勇於面對恐懼。