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1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
蕭敬騰與渡邉主廚所開設的「渡邉」，11月19日正式開幕。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰與渡邉主廚所開設的「渡邉」，11月19日正式開幕。圖／喜鵲娛樂提供

日式料理在台廣受歡迎，其中不乏高端日料餐廳。在2021台北台中米其林指南中，台北就有祥雲龍吟、天本、鮨隆、謙安和等多間星級日本料理。繼推出「署茗職茶」跟「老蕭拌麵」之後，由蕭敬騰斥資3,000萬所打造的高檔日式料理店「渡邉」，已於11月19日正式開幕，也將成為日料愛好者在東區用餐的新選擇。

座落於台北東區216巷內的「渡邉」，店名取自於主廚的姓氏。主因蕭敬騰喜愛吃日本料理，經常造訪台北的無菜單日料店「Adachi足立壽司」，所以認識來台6年的渡邉信介主廚。主廚本來計畫帶著老婆及小孩返回日本，而蕭敬騰不捨吃不到渡邉的好手藝，進而提出合作的想法。在數次懇談後，渡邉主廚決定與蕭敬騰攜手合作，「渡邉」即是蕭敬騰以渡邉主廚的名字而命名，顯示蕭敬騰對渡邉的尊重。

在經歷3個月的裝潢工程後，「渡邉」已於11月19日正式開幕，店內採熟客預約制，一天僅接受10名賓客用餐，每人套餐6,000元，僅開放18:00、19:00入座，包場低消則為6萬元。

【渡邉】

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄10號

電話：02-2778-8825

「渡邉」採熟客預約制，每人套餐6,000元。圖／喜鵲娛樂提供
「渡邉」採熟客預約制，每人套餐6,000元。圖／喜鵲娛樂提供

日本料理 東區 壽司

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