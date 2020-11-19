13種「草莓甜點」！亞尼克×這群人推「雪戀莓生乳捲」

隨著草莓季與聖誕佳節的腳步到來，「亞尼克」自11月20日起，攜手YouTuber 「TGOP這群人」，推出聯名款「雪戀莓生乳捲」，並且還有「鮮採草莓生乳捲」、「草莓起司派」等其他12款草莓系甜點。位於陽明山上的「亞尼克夢想村」，也將於12月推出應景的聖誕節活動，讓民眾可以聽音樂、吃點心。

適逢20週年的亞尼克，本次與YouTuber「TGOP這群人」合作推出的「雪戀莓生乳捲」，使用北海道奶霜混搭草莓與覆盆莓果餡，再包裹於XXXX泡芙蛋糕中，帶來酸甜的層次口感，每條售價420元，北捷YTM亦同步販售。另外鎖定這群人官方頻道或於YTM購買生乳捲，可獲得YTM限定雪戀莓50元折扣券。

除了雪戀莓生乳捲之外，針對草莓季的到來，亞尼克還選用大湖高山高冷草莓，另外推出12款草莓產品。「鮮採草莓生乳捲」，將新鮮草莓包在泡芙蛋糕中，並配上北海道奶霜、卡士達奶油，每條485元。新推出的「花見雪莓派」，以柔軟的泡芙蛋糕，配上香氣馥郁的杏仁奶油塔與奶霜夾餡，品嚐得到乳香與酸甜的草莓滋味，6吋680元、8寸切片155元。「鮮莓提拉米蘇派」則將草莓融入瑪斯卡邦起四中，帶來細膩的酸爽氣息，6吋620元、8吋切片130元。過去經典的歡樂鮮莓派、草莓起司派，以及夢想村限定的「莓好樂園」等派款，也同步登場。

生乳捲、派塔之外，圓形蛋糕「戀莓白白」藉由草莓、奶霜、草莓凍與布丁，交疊出輕盈又兼具濃郁香氣的食感，6吋850元、8吋1,250元。另外還有草莓起司磚，以及切片的鮮莓奶霜、義大利鮮莓奶駱、北海道泡芙蛋糕（草莓）、草莓塔等不同甜點。

而在聖誕節到來前夕，亞尼克也延續9年來的傳統，再度推出限量的「耶誕點心杯」。由日本直送的造型杯款，配上焦糖蒸布丁、北海道奶霜與新鮮水果，每杯198元，任選2杯350元，限時於12月18日至12月25日販售。店內也新推出「心情拿鐵」，共有6款手工製作的表情棉花糖，增添品飲樂趣，每杯原價145元，可享第2杯半價優惠。一般咖啡飲品也可加購心情棉花糖，每份30元。