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買到賺三倍！新光三越耶誕倒數日曆一罐肌膚之鑰就回本

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越推出六款獨家耶誕倒數日曆。圖／新光三越提供
新光三越推出六款獨家耶誕倒數日曆。圖／新光三越提供

「耶誕倒數日曆」在近年蔚為風潮，兩年前新光三越為百貨首家推出跨品牌耶誕倒數日曆，連續兩年開賣年年秒殺，開賣半小時完售，今年更一口氣推出6款獨家耶誕倒數日曆，當中一款更納入價值3,800元的貴婦保養品牌肌膚之鑰「精萃光采淨透保濕露170ml」，在加上其他15款美妝保養品，價值超過9千元，但單盒售價僅3,200元，買到現賺三倍，光一款肌膚之鑰就賺回本，可說是今年CP值最高的倒數日曆，全台限量1,900盒，11/25起在新光三越APP、beauty STAGE美麗台開賣。

新光三越今年CP值最高的「星之所向倒數日曆」，每盒精選37大美妝香氛品牌隨機16款夯品，但每盒都有肌膚之鑰年度最熱銷的「精萃光采淨透保濕露170ml」正貨，被美妝保養迷指出「光這款就一定要搶啊！」

此外，今年新光三越更首度聯手SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA五大美妝品牌，以「登機箱」為概念發想，打造每盒內含該品牌12款明星經典夯品的獨家聯名倒數日曆。12/1起至12/4在APP精選優惠每日限定發售，每盒售價3,000元至6,900元不等。

DARPHIN花顏綻放登機箱，含全效舒緩精華液、活水保濕深層滲透精華液、活水保濕凝膠、全效舒緩面霜、甘菊芳香精露、百妍極緻芳香精露、玫瑰芳香精露等12個商品，價值7,189元，skm pay獨家價3,850元，12/4開賣。圖／新光三越提供
DARPHIN花顏綻放登機箱，含全效舒緩精華液、活水保濕深層滲透精華液、活水保濕凝膠、全效舒緩面霜、甘菊芳香精露、百妍極緻芳香精露、玫瑰芳香精露等12個商品，價值7,189元，skm pay獨家價3,850元，12/4開賣。圖／新光三越提供
新光三越「星之所向倒數日曆」，內含肌膚之鑰年度最熱銷的「精萃光采淨透保濕露170ml」正貨與15款美妝，售價3,200元，11/25起在新光三越APP、beauty STAGE美麗台/台中實體店開賣。圖／新光三越提供
新光三越「星之所向倒數日曆」，內含肌膚之鑰年度最熱銷的「精萃光采淨透保濕露170ml」正貨與15款美妝，售價3,200元，11/25起在新光三越APP、beauty STAGE美麗台/台中實體店開賣。圖／新光三越提供
SHISEIDO時光寶盒登機箱，含激抗痕亮采緊緻乳液、資生堂活妍淨泉露、資生堂保濕潔膚皂、激抗痕亮采緊緻眼霜、激抗痕亮采緊緻霜、全效抗痕亮采賦活乳等12個商品，價值11,213元，skm pay獨家價5,670元，12/1開賣。圖／新光三越提供
SHISEIDO時光寶盒登機箱，含激抗痕亮采緊緻乳液、資生堂活妍淨泉露、資生堂保濕潔膚皂、激抗痕亮采緊緻眼霜、激抗痕亮采緊緻霜、全效抗痕亮采賦活乳等12個商品，價值11,213元，skm pay獨家價5,670元，12/1開賣。圖／新光三越提供
POLA水光透白登機箱，含B.A化妝水N、B.A清潔霜N 、B.A洗面乳N、B.A賦活霜N、B.A活力精華液、B.A乳液N等12個商品，價值11,941元，skm pay獨家價6,900元，12/4開賣。圖／新光三越提供
POLA水光透白登機箱，含B.A化妝水N、B.A清潔霜N 、B.A洗面乳N、B.A賦活霜N、B.A活力精華液、B.A乳液N等12個商品，價值11,941元，skm pay獨家價6,900元，12/4開賣。圖／新光三越提供
THREE 全方位植萃登機箱，含肌能潔膚油、平衡UV防護乳R、KANEBO DEWS潤活皂霜、潤活潔膚霜、H&W舞茶伯爵沐浴露、SUQQU淨采亮妍化妝水等12個商品，價值5,460元，skm pay獨家價3,300元，12/3開賣。圖／新光三越提供
THREE 全方位植萃登機箱，含肌能潔膚油、平衡UV防護乳R、KANEBO DEWS潤活皂霜、潤活潔膚霜、H&W舞茶伯爵沐浴露、SUQQU淨采亮妍化妝水等12個商品，價值5,460元，skm pay獨家價3,300元，12/3開賣。圖／新光三越提供
CLARINS活力光采登機箱，含蘭花純萃賦活乳、洋甘菊化妝水、阿爾卑斯花草卸妝乳、SOS野芒果滋養面膜、V型抗引力逆轉精萃、全效緊緻眼霜等12個商品，價值6,732元，skm pay獨家價3,000元，12/2開賣。圖／新光三越提供
CLARINS活力光采登機箱，含蘭花純萃賦活乳、洋甘菊化妝水、阿爾卑斯花草卸妝乳、SOS野芒果滋養面膜、V型抗引力逆轉精萃、全效緊緻眼霜等12個商品，價值6,732元，skm pay獨家價3,000元，12/2開賣。圖／新光三越提供

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