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買到賺三倍！新光三越耶誕倒數日曆一罐肌膚之鑰就回本
「耶誕倒數日曆」在近年蔚為風潮，兩年前新光三越為百貨首家推出跨品牌耶誕倒數日曆，連續兩年開賣年年秒殺，開賣半小時完售，今年更一口氣推出6款獨家耶誕倒數日曆，當中一款更納入價值3,800元的貴婦保養品牌肌膚之鑰「精萃光采淨透保濕露170ml」，在加上其他15款美妝保養品，價值超過9千元，但單盒售價僅3,200元，買到現賺三倍，光一款肌膚之鑰就賺回本，可說是今年CP值最高的倒數日曆，全台限量1,900盒，11/25起在新光三越APP、beauty STAGE美麗台開賣。
新光三越今年CP值最高的「星之所向倒數日曆」，每盒精選37大美妝香氛品牌隨機16款夯品，但每盒都有肌膚之鑰年度最熱銷的「精萃光采淨透保濕露170ml」正貨，被美妝保養迷指出「光這款就一定要搶啊！」
此外，今年新光三越更首度聯手SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA五大美妝品牌，以「登機箱」為概念發想，打造每盒內含該品牌12款明星經典夯品的獨家聯名倒數日曆。12/1起至12/4在APP精選優惠每日限定發售，每盒售價3,000元至6,900元不等。
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