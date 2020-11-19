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微風進軍精品電商正式上線 珠寶腕表專人親送

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「BREEZEONLINE.COM」（微風線上精品）正式上線，由ØZI擔任形象大使。圖／微風提供
「BREEZEONLINE.COM」（微風線上精品）正式上線，由ØZI擔任形象大使。圖／微風提供

微風集團進攻電商，醞釀兩年時間，推出全台首家以「線上精品購物」為主體的「BREEZEONLINE.COM」（微風線上精品），在今日正式上線，這也是繼微風APP之後，微風線上零售的另一大進展，今日起上線至12/5推出免運優惠。

「BREEZEONLINE.COM」類別含括精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、Breeze Super，總品牌數近100家，精品比例達近5成。微風強調，不同於業界電商精品大多採平行輸入，消費者購入後後續服務較無保障，但微風線上精品全都由品牌端「官方直營」，在品質與售後服務比照官方直營端。從官網上線精品來看，精品陣容包含BVLGARI、DIOR腕表，以及LOEWE、TOD’S、BURBERRY、Chrome Hearts、MICHAEL KORS等包款配件服飾。

微風線上精品商品運送初期以台灣為主，明年進一步擴大至離島，以及中、港、澳跨境運送，第三季再擴張全球運送。差異化服務方面，在台灣本島，主打珠寶腕表專人親送服務，並擁有「會員匯流共享」，結合原有微風會員點數回饋。

微風線上精品與國外精品電商相比競爭力如何？微風線上精品執行副總經理彭劍平表示，相較在國外精品電商購物，還要加關稅跟運費，但在微風可運用微風點數、銀行優惠、還有開站免運優惠等，平均可較國外精品電商便宜8%~10％。

新光三越是最早進軍電商的百貨集團，2017年推出「beautySTAGE美麗台」電商平台，初期以美妝為主，今年二月因疫情提升線上購物需求，除美妝外，擴張3C家電館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕專區館共匯集六大商城，線上共有300品牌。新光三越指出，截至目前為止，美麗台成長七倍，到年底拚十倍成長。

PORTS 1961 ANIKA迷你⽅包原價18,800元，優惠價13,160元。圖／微風提供
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MICHAEL KORS皮革拼接相機包原價12,000元，7折優惠價8,400元。圖／微風提供
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FRANCK MULLER VANGUARD腕表，微⾵獨享價22萬元。圖／微風提供
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alexanderwang粗毛呢混合元素腰包原價26,800元，優惠價20,100元。圖／微風提供
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