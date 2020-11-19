微風進軍精品電商正式上線 珠寶腕表專人親送

微風集團進攻電商，醞釀兩年時間，推出全台首家以「線上精品購物」為主體的「BREEZEONLINE.COM」（微風線上精品），在今日正式上線，這也是繼微風APP之後，微風線上零售的另一大進展，今日起上線至12/5推出免運優惠。

「BREEZEONLINE.COM」類別含括精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、Breeze Super，總品牌數近100家，精品比例達近5成。微風強調，不同於業界電商精品大多採平行輸入，消費者購入後後續服務較無保障，但微風線上精品全都由品牌端「官方直營」，在品質與售後服務比照官方直營端。從官網上線精品來看，精品陣容包含BVLGARI、DIOR腕表，以及LOEWE、TOD’S、BURBERRY、Chrome Hearts、MICHAEL KORS等包款配件服飾。

微風線上精品商品運送初期以台灣為主，明年進一步擴大至離島，以及中、港、澳跨境運送，第三季再擴張全球運送。差異化服務方面，在台灣本島，主打珠寶腕表專人親送服務，並擁有「會員匯流共享」，結合原有微風會員點數回饋。

微風線上精品與國外精品電商相比競爭力如何？微風線上精品執行副總經理彭劍平表示，相較在國外精品電商購物，還要加關稅跟運費，但在微風可運用微風點數、銀行優惠、還有開站免運優惠等，平均可較國外精品電商便宜8%~10％。