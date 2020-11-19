可以玩的珠寶展！曾郁雯慶30週年「57+1的鑽石人生」

被台灣媒體譽為珠寶詩人的台灣珠寶設計師曾郁雯，所創立的藝術級珠寶品牌YUWEN designer jewelry，今年憨慶邁入第30週年，以全台首創的概念，自即日起至11月27日止於大直采泥藝廊舉辦名為「57+1的鑽石人生」快閃十日展，共將展出60多件代表性作品。同時，曾獲金馬獎曾郁雯也將於11月出版類自傳新書「57＋1的鑽石人生：打磨出自己最好的樣子」，書寫她30年一路走來在珠寶設計、生活美學、人生哲學的故事，並將於11月22日假珠寶展展場舉辦新書發表會。

「57+1的鑽石人生」快閃十日展，有別以往傳統模式，讓珠寶不只「被觀看」，而是走出櫥窗、進入生活：可以親自「試穿」體會YUWEN designer jewelry珠寶，或在巴黎小房間內享受著香檳、巧克力與回憶，或讓珠寶陪慢你跟自己約會。展覽主軸鼓勵參觀者去體會「+1」的意義；「+1」件珠寶的意義。展出的60多件作品中，更包括因為心疼巴黎聖母院失火而誕生的紀念作品「巴黎．聖母院」，以及一系列刻畫巴黎印象的「聖母院．花窗」、「莫內．睡蓮」、「巴黎鐵塔」等，以及最具巴黎精神的「流動的盛宴」。現場亦展出曾郁雯最受歡迎的經典系列「平安花語」、「彩蝶飛」、「朧月夜」、「月光戀曲」等，不容錯過。 曾郁雯作品流動的盛宴項鍊。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品聖母院花窗吊墜。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品草葉集戒指。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品莫內睡蓮耳環。圖／YUWEN designer jewelry提供 珠寶設計師曾郁雯11月18日至11月27日於大直采泥藝廊舉辦「57+1的鑽石人生」快閃十日展。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品巴黎聖母院。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品莫內睡蓮吊墜。圖／YUWEN designer jewelry提供 曾郁雯作品莫內睡蓮戒指。圖／YUWEN designer jewelry提供