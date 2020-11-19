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放假只想宅在家？ 手表愛好者用聽的更開心

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
沛納海推出全新PAMCAST數位內容，其中也包含了專屬的音樂頻道，想感受腕表能量？用聽的。圖 / 翻攝自PANERAI網站。
沛納海推出全新PAMCAST數位內容，其中也包含了專屬的音樂頻道，想感受腕表能量？用聽的。圖 / 翻攝自PANERAI網站。

周間工作壓力大、假日只想宅在家？除了登入Netflix看影片、狂滑instagram看圖，iOS內建的Podcast功能，讓人單純聽聲音、得到更多資訊。節省眼力、只想使用聽覺的時候，這邊還有三個手表主題相關聽覺平台，讓你宅在家也能得到新資訊。

美國專業鐘表媒體Hodinkee是近十年全新竄起的主流媒體，網路原生的Hodinkee並開闢出Hodinkee Radio的聲音內容，同時於iOS的Podcast app中可以「Hodinkee Radio」搜尋到相關帳號，內容則包含紙本雜誌內容介紹、藏家專訪、國際拍場快訊等內容，豐富而全面性；淺顯直白的「Spending time」則是由另一個歐美專業鐘表媒體aBlogToWatch早從2018年開始經營，舉凡2018年的Baselworld巴塞爾表展巡禮、如何購買收藏高價表、當今世界最強TUDOR表、如何購買第一只入門款式？帶來多元觀點。

與義大利、海洋息息相關的沛納海（PANERAI）早從今年七月中即推出PAMCAST數位頻道內容，較低的商業色彩、但添增以豐富的生活風格內容，近期再陸續推出Luminor Marina Goldtech™、Luminor Blu Mare腕表等不同PAMCAST主題，同時品牌更推出專屬spotify帳號，品牌精選全世界知名的trip hop、trance等電音金曲，不能去義大利旅遊的時候？先來聽聽義大利鐘表品牌的動感電音吧！

沛納海的Spotify帳號雖然和品牌、腕表沒有直接關聯，但「Italian Color」主題的音樂清單，卻充滿義大利的動感氣氛。圖 / 翻攝自spotify。
沛納海的Spotify帳號雖然和品牌、腕表沒有直接關聯，但「Italian Color」主題的音樂清單，卻充滿義大利的動感氣氛。圖 / 翻攝自spotify。
網路原生專業鐘表媒體Hodinkee推出的Hodinkee Radio，同時於Podcast與網站聯播，內容相當豐富多元。圖 / 翻攝自Hokindee網站。
網路原生專業鐘表媒體Hodinkee推出的Hodinkee Radio，同時於Podcast與網站聯播，內容相當豐富多元。圖 / 翻攝自Hokindee網站。
同樣由歐美專業媒體aBlogToWatch的Spending Time，很早投入Podcast。想知道如何買高價、中價、入門級腕表？去聽Spending Time或許可找到答案。圖 / 翻攝自Podcast。
同樣由歐美專業媒體aBlogToWatch的Spending Time，很早投入Podcast。想知道如何買高價、中價、入門級腕表？去聽Spending Time或許可找到答案。圖 / 翻攝自Podcast。

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