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放假只想宅在家？ 手表愛好者用聽的更開心
周間工作壓力大、假日只想宅在家？除了登入Netflix看影片、狂滑instagram看圖，iOS內建的Podcast功能，讓人單純聽聲音、得到更多資訊。節省眼力、只想使用聽覺的時候，這邊還有三個手表主題相關聽覺平台，讓你宅在家也能得到新資訊。
美國專業鐘表媒體Hodinkee是近十年全新竄起的主流媒體，網路原生的Hodinkee並開闢出Hodinkee Radio的聲音內容，同時於iOS的Podcast app中可以「Hodinkee Radio」搜尋到相關帳號，內容則包含紙本雜誌內容介紹、藏家專訪、國際拍場快訊等內容，豐富而全面性；淺顯直白的「Spending time」則是由另一個歐美專業鐘表媒體aBlogToWatch早從2018年開始經營，舉凡2018年的Baselworld巴塞爾表展巡禮、如何購買收藏高價表、當今世界最強TUDOR表、如何購買第一只入門款式？帶來多元觀點。
與義大利、海洋息息相關的沛納海（PANERAI）早從今年七月中即推出PAMCAST數位頻道內容，較低的商業色彩、但添增以豐富的生活風格內容，近期再陸續推出Luminor Marina Goldtech™、Luminor Blu Mare腕表等不同PAMCAST主題，同時品牌更推出專屬spotify帳號，品牌精選全世界知名的trip hop、trance等電音金曲，不能去義大利旅遊的時候？先來聽聽義大利鐘表品牌的動感電音吧！
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