博客來2020年度閱讀暢銷榜TOP 10　《原子習慣》奪冠

博客來公布「2020年度閱讀暢銷榜TOP 10」，《原子習慣》榮登年度暢銷榜榜首，橫掃各個世代。博客來指出，「2020年度閱讀暢銷榜TOP 10」每一本都熱銷上萬冊，其中投資理財共有3本進榜，顯示出疫情讓全球經濟活動停滯，讀者學習理財的需求大增。

博客來2020年度閱讀暢銷冠軍由談養成習慣要訣的實作指南《原子習慣》拿下，連16～18歲的讀者都愛不釋手，堪稱年度必讀書單代表。亞軍為心理勵志毒雞湯《這世界很煩，但你要很可愛》，比起溫柔療傷，本書更強調「活出個性」，吸引超過9成女性讀者的青睞。語言學習用書《新制多益》連續3年擠進暢銷TOP 10，成為年度季軍。暢銷前3名購買主力逾半數為30歲以下，顯見年輕讀者的購書人數逐步提升。

《蔡康永的情商課2》前作曾奪博客來去年度銷售冠軍，今年也獲得讀者大力支持，擠身暢銷第4名；第5～10名依序為《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《木曜4超玩》、《新制多益NEW TOEIC聽力／閱讀題庫解析》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、《富爸爸，窮爸爸》、《ROLAND 我，和我以外的》。