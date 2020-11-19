蝦皮購物推泡湯、露營必敗商品搶「暖冬旅遊」商機

看準冬季國旅風潮，蝦皮購物推出泡湯、露營相關「暖旅遊」行程，包括溫泉旅館住宿券、泡湯商品、露營用機能性保暖衣物等下殺35折起，包括御溫泉雙人湯屋泡湯券特價350元、The North Face男DRYVENT防水防風衝鋒外套限時特價3,999元等。PChome 24h購物攜手天后張惠妹推出系列合作活動，首波主打限量演唱會VIP區門票免費抽，PChome旅遊也特別整理了台東推薦行程及住宿，整套打包跨年假期。

蝦皮購物近1個月站上搜尋泡湯券相關關鍵字次數暴增450%，因此特別推出冬季泡湯行程相關優惠，包括御溫泉雙人湯屋泡湯券下殺35折特價350元，山形閣溫泉飯店標準雙床房一泊二食雙人住宿券43折特價6,818元。

11月22日中午11點59分前蝦皮購物推出的優惠還有泡湯不可少的泳衣、輕旅行必備的登機箱等，像是柴語錄 X 奧莉薇閣聯名款登機箱祭出1,699元破盤價，Sdare花蕊誘惑薄襯比基尼下殺588元。

喜愛露營、登山的人口逐年增加，蝦皮購物近來露營、登山相關搜尋量較去年成長200%，發熱衣搜尋量更是暴增超過50倍。即日起至11月22日中午11點59分蝦皮購物同步推出登山、露營行程必備保暖商品的超殺折扣，包括BeautyFocus保暖衣單件下殺99元，The North Face衝鋒外套限時75折特價4,000元有找，甲珍恆溫電毯、多功能記憶枕、Naturehike NH秋冬款成人睡袋6折起。

此外，天后張惠妹今年跨年將返鄉台東舉辦「BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST」演唱會，即日起至11月30日每天至PChome 24h購物App的活動主頁參與「跨過20/21相約烏托邦」專區「天天簽到」活動，就有機會獲得演唱會VIP區雙人門票、BOXMAN限量周邊組合好禮，完成簽到天數越多、獲得VIP區門票機率越高。