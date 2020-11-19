快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物推泡湯、露營必敗商品搶「暖冬旅遊」商機

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物推薦泡湯、露營必敗商品，搶攻「暖冬旅遊」商機。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推薦泡湯、露營必敗商品，搶攻「暖冬旅遊」商機。圖／蝦皮購物提供

看準冬季國旅風潮，蝦皮購物推出泡湯、露營相關「暖旅遊」行程，包括溫泉旅館住宿券、泡湯商品、露營用機能性保暖衣物等下殺35折起，包括御溫泉雙人湯屋泡湯券特價350元、The North Face男DRYVENT防水防風衝鋒外套限時特價3,999元等。PChome 24h購物攜手天后張惠妹推出系列合作活動，首波主打限量演唱會VIP區門票免費抽，PChome旅遊也特別整理了台東推薦行程及住宿，整套打包跨年假期。

蝦皮購物近1個月站上搜尋泡湯券相關關鍵字次數暴增450%，因此特別推出冬季泡湯行程相關優惠，包括御溫泉雙人湯屋泡湯券下殺35折特價350元，山形閣溫泉飯店標準雙床房一泊二食雙人住宿券43折特價6,818元。

11月22日中午11點59分前蝦皮購物推出的優惠還有泡湯不可少的泳衣、輕旅行必備的登機箱等，像是柴語錄 X 奧莉薇閣聯名款登機箱祭出1,699元破盤價，Sdare花蕊誘惑薄襯比基尼下殺588元。

喜愛露營、登山的人口逐年增加，蝦皮購物近來露營、登山相關搜尋量較去年成長200%，發熱衣搜尋量更是暴增超過50倍。即日起至11月22日中午11點59分蝦皮購物同步推出登山、露營行程必備保暖商品的超殺折扣，包括BeautyFocus保暖衣單件下殺99元，The North Face衝鋒外套限時75折特價4,000元有找，甲珍恆溫電毯、多功能記憶枕、Naturehike NH秋冬款成人睡袋6折起。

此外，天后張惠妹今年跨年將返鄉台東舉辦「BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST」演唱會，即日起至11月30日每天至PChome 24h購物App的活動主頁參與「跨過20/21相約烏托邦」專區「天天簽到」活動，就有機會獲得演唱會VIP區雙人門票、BOXMAN限量周邊組合好禮，完成簽到天數越多、獲得VIP區門票機率越高。

PChome旅遊整理台東推薦行程及住宿，像是「三天兩夜五星級台東遊」團體行程，除了由專業領隊引領走訪台東伯朗大道、鹿野神社、知本溫泉等知名景點，更於跨年當日專車接送至「BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST」演唱會地點；也有半日遊行程可供選擇，像是「多良車站及華源海灣半日導覽之旅」，走訪台東最美火車站、太麻里曙光園區以及有台東夏威夷之稱的華源海灣；「台東縱谷欣賞茶園風光半日遊」行程可騎乘單車穿梭於歷史及人文豐富的龍田村、漫步於鹿野高台，欣賞遼闊稻田及茶園，還能品嚐台東特產斑鳩冰品。

蝦皮購物即日起至11月22日中午11點59分推出柴語錄Ｘ奧莉薇閣聯名款登機箱破盤價1,699元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至11月22日中午11點59分推出柴語錄Ｘ奧莉薇閣聯名款登機箱破盤價1,699元。圖／蝦皮購物提供
即日起至11月22日中午11點59分蝦皮購物推出登山、露營行程必備保暖商品的超殺折扣。圖／蝦皮購物提供
即日起至11月22日中午11點59分蝦皮購物推出登山、露營行程必備保暖商品的超殺折扣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出御溫泉雙人湯屋泡湯券下殺35折特價350元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物推出御溫泉雙人湯屋泡湯券下殺35折特價350元。圖／蝦皮購物提供
即日起至11月30日每天至PChome 24h購物App的活動主頁參與「跨過2021相約烏托邦」專區「天天簽到」活動，就有機會獲得張惠妹跨年演唱會VIP區雙人門票、BOXMAN限量周邊組合好禮。圖／PChome 24h購物提供
即日起至11月30日每天至PChome 24h購物App的活動主頁參與「跨過2021相約烏托邦」專區「天天簽到」活動，就有機會獲得張惠妹跨年演唱會VIP區雙人門票、BOXMAN限量周邊組合好禮。圖／PChome 24h購物提供

蝦皮購物 台東 溫泉旅館

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

PChome 24h購物今早限量開賣現貨iPhone 12新機 4分鐘業績破億

雙11買氣旺！PChome 24h購物12小時出貨量突破10萬箱

PChome 24h購物、中華電信攜手首戰雙11！雙方合推獨家多重優惠

相關新聞

微風進軍精品電商正式上線 珠寶腕表專人親送

微風集團進攻電商，醞釀兩年時間，推出全台首家以「線上精品購物」為主體的「BREEZEONLINE.COM」（微風線上精品...

可以玩的珠寶展！曾郁雯慶30週年「57+1的鑽石人生」

被台灣媒體譽為珠寶詩人的台灣珠寶設計師曾郁雯，所創立的藝術級珠寶品牌YUWEN designer jewelry，今年憨...

放假只想宅在家？ 手表愛好者用聽的更開心

周間工作壓力大、假日只想宅在家？除了登入Netflix看影片、狂滑instagram看圖，iOS內建的Podcast功能...

博客來2020年度閱讀暢銷榜TOP 10　《原子習慣》奪冠

博客來公布「2020年度閱讀暢銷榜TOP 10」，《原子習慣》榮登年度暢銷榜榜首，橫掃各個世代。博客來指出，「2020年...

後疫情時代 HAPPY GO以千萬卡友大數據掌握分眾消費力

抓住消費者的心，就抓住商機！HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 19日舉行消費趨勢論壇，分析疫情對消費市...

蝦皮購物推泡湯、露營必敗商品搶「暖冬旅遊」商機

看準冬季國旅風潮，蝦皮購物推出泡湯、露營相關「暖旅遊」行程，包括溫泉旅館住宿券、泡湯商品、露營用機能性保暖衣物等下殺35...

史上頭一遭！明基材料攜手中華航空 催生最潮防護裝備

全球性的疫情，徹底改變了世界的運行法則，尤其是航空業影響甚巨。不過，旗下擁有Miacare美若康隱形眼鏡、DermaAn...

GREEN & SAFE+亞洲最佳女主廚陳嵐舒 6款即時料理上市

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒與GREEN & SAFE跨界聯名推出6款冷凍即時料理，陳嵐舒笑說，若不是永豐餘生技總經理何奕佳...

Bob Dylan型男帥孫子主演 TOD'S運動鞋廣告秀復古魅力

由連貫性的主題影片似乎是近來時尚品牌熱愛的宣傳模式，最近TOD'S為了旗下秋冬系列的運動鞋款，特別打造了一支名為「In ...

乳酪咬一口！全聯再攜手「kiri乳酪」推新品 擬真起司造型爆可愛

大人小孩都難敵其純粹風味魅力的法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri，再度化身甜點帶來法式乳酪饗宴。全聯We Sweet甜點宣布...

G-SHOCK再度跨界英國皇家空軍 專為飛行員量身打造超輕量腕表

CASIO旗下的G-SHOCK再度與英國皇家空軍（Royal Air Force，簡稱RAF）合作，專為飛行員設計出超輕...

太好買！華泰名品城再迎CELINE、Longchamp獨家outlet

不出國商機也在outlet大發威，疫情之年，全台百貨零售業幾乎都是先苦後甘，桃園華泰名品城自七月以來業績逐月成長，在十月...

熱門新聞

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。