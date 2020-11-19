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史上頭一遭！明基材料攜手中華航空 催生最潮防護裝備

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
明基材料與中華航空合作，催生出Xpore時尚隨護連帽上衣，並別開生面的在高空中舉辦時裝發表會。圖／明基材料提供
明基材料與中華航空合作，催生出Xpore時尚隨護連帽上衣，並別開生面的在高空中舉辦時裝發表會。圖／明基材料提供

明基材料與中華航空合作，共同研發出機能性全球首款空中防護時裝，讓市場都驚艷。圖／明基材料提供
明基材料與中華航空合作，共同研發出機能性全球首款空中防護時裝，讓市場都驚艷。圖／明基材料提供

全球性的疫情，徹底改變了世界的運行法則，尤其是航空業影響甚巨。不過，旗下擁有Miacare美若康隱形眼鏡、DermaAngel護妍天使等品牌的明基材料，自醫療領域跨足織品，並與中華航空合作，共同研發出機能性全球首款空中防護時裝，讓市場都驚艷。

明基材料以旗下環保防水透氣織物品牌Xpore為基礎，與中華航空團隊共同合作，針對旅客的需求，打造出「Xpore時尚隨護連帽上衣」。訴求能夠在搭機時穿著，不同於彷彿實驗衣的悶熱，具有極佳的吸濕排汗功能，長時間使用也能維持舒適感。因為Xpore的專利核心技術是一層獨特超薄膜，除了上述的功能之外，還能達到完全阻隔雨水，以及外界污染。因此，在今年全球最大運動用品展曝光後，就獲得歐美媒體的關注，並取得多個國際指摽性獎項肯定。

與中華航空聯名的Xpore時尚隨護連帽上衣，設計時考量到實際需求，所以為了方便穿脫和移動，僅作了上身的部分。但在造型剪裁、收納、防護機能都具有巧思，像是帽緣、袖口以及服裝下擺都利用鬆緊帶設計，能提供完整的包覆性。胸前的活動式袋蓋大口袋，則是方便穿著者放入必要的旅行物品如護照、機票和手機，減少取物時的接觸。同時還在帽子上加入口罩耳掛，避免長途飛行的不適感；而且為了全面阻隔孔洞縫隙，所有的縫線處都以透明膠條加強阻隔。一共提供粉紅、藍和銀灰三種配色，並即日起在華航eMall網站獨賣。

Xpore時尚隨護連帽上衣，在帽子上加入口罩耳掛，避免長途飛行的不適感。圖／明基材料提供
Xpore時尚隨護連帽上衣，在帽子上加入口罩耳掛，避免長途飛行的不適感。圖／明基材料提供

Xpore時尚隨護連帽上衣袖口以及服裝下擺都利用鬆緊帶設計，能提供完整的包覆性。圖／明基材料提供
Xpore時尚隨護連帽上衣袖口以及服裝下擺都利用鬆緊帶設計，能提供完整的包覆性。圖／明基材料提供

Xpore時尚隨護連帽上衣，一共提供粉紅、藍和銀灰三種配色1,800元。圖／明基材料提供
Xpore時尚隨護連帽上衣，一共提供粉紅、藍和銀灰三種配色1,800元。圖／明基材料提供

Xpore時尚隨護連帽上衣，胸前的活動式袋蓋大口袋，方便穿著者放入必要的旅行物品。圖／明基材料提供
Xpore時尚隨護連帽上衣，胸前的活動式袋蓋大口袋，方便穿著者放入必要的旅行物品。圖／明基材料提供

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