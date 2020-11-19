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GREEN & SAFE+亞洲最佳女主廚陳嵐舒 6款即時料理上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
GreenSafe總經理何奕佳(右)與亞洲最佳女主廚陳嵐舒主廚(左) 。圖／永豐餘生技提供
GreenSafe總經理何奕佳(右)與亞洲最佳女主廚陳嵐舒主廚(左) 。圖／永豐餘生技提供

「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒與GREEN & SAFE跨界聯名推出6款冷凍即時料理，陳嵐舒笑說，若不是永豐餘生技總經理何奕佳的邀約，她還不敢輕易嘗試，這次也一改大眾對「調理包」的印象，每道菜各有層次與香氣。即起12/6聯名料理系列產品皆享95折優惠，期間至「GREEN & SAFE永豐餘有機生活管家粉絲團」參加活動留言，還可抽主廚新餐廳「小樂沐」市價5,160元的雙人套餐。

陳嵐舒在台中開設的gubami牛肉麵專賣店，獲得今年米其林必比登推薦，不少人專程到台中只為一碗麵；此次料理包，也有4款牛肉料理，其中的「威士忌紅燒牛肉麵」，何奕佳發現，再加熱酒香就不見了，為了呈現酒香、更改無數回，不斷實驗才找到最好的平衡點；「紅油牛肉臊子乾拌麵醬」則用了十多種香料，難在每種香料得在不同的時間與溫度煉出最佳風味，陳嵐舒說，自己在家做都覺得超麻煩，「幸好GREEN & SAFE團隊比我更龜毛」。

更「龜毛」的還有一道「叉燒牛小排」，結合法菜及中菜技法，粵菜裡的燒味一般會用老抽、蠔油、砂糖等作為醃醬，陳嵐舒則一反傳統，用法國進口黑巧克力增加味道的深度，以熟成的香蕉帶出甜味，但水果含糖遇熱易焦，要有香氣又不焦苦，就要耐著性子以小火慢炒，這道以法式醃醬搭配中式傳統燒法，華麗滋味得來不易。

對陳嵐舒來說，「家常菜」有兩種，一種是日常料理，平凡中帶有療癒感；一種是家宴的大菜，帶有熱鬧的儀式感。這次她挑戰以「家料理」為主題的冷凍即食包，設計菜色運用大量的香料調味，也讓家常料理碰撞出新火花，帶來更濃厚、深邃的風味，像是兩款「主廚私房菜」─地中海香料烤雞腿、印度香料蔬菜醬，陳嵐舒就將留學時期記憶最深刻的摩洛哥小館子裡馨香濃郁的北非香料料理，運用其間。

6款名廚冷凍即時料理，威士忌紅燒牛肉麵(265元/包)、叉燒牛小排(790元/包)、紅油牛肉臊子乾拌麵醬(165元/包)、花椒番茄牛肉水餃(260元/包)，及兩款主廚私房菜─地中海香料烤雞腿(320元/包)、印度香料蔬菜醬」(135元/包)。即起於GREEN & SAFE全台12家門市與官網正式上架販售。

威士忌紅燒牛肉麵(265元/包)。圖／永豐餘生技提供
威士忌紅燒牛肉麵(265元/包)。圖／永豐餘生技提供
紅油牛肉臊子乾拌麵醬(165元/包)。圖／永豐餘生技提供
紅油牛肉臊子乾拌麵醬(165元/包)。圖／永豐餘生技提供
地中海香料烤雞腿(320元/包)。圖／永豐餘生技提供
地中海香料烤雞腿(320元/包)。圖／永豐餘生技提供
叉燒牛小排(790元/包)。圖／永豐餘生技提供
叉燒牛小排(790元/包)。圖／永豐餘生技提供

陳嵐舒

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