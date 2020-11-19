Bob Dylan型男帥孫子主演 TOD'S運動鞋廣告秀復古魅力

由連貫性的主題影片似乎是近來時尚品牌熱愛的宣傳模式，最近TOD'S為了旗下秋冬系列的運動鞋款，特別打造了一支名為「In Our Shoes」的影片，第一集日前正式推出，主角們在紐約街頭大秀自己腳上的復古運動鞋，混搭率性服裝造型，充滿青春活力，第二集影片預計在明年春季推出。

「In Our Shoes」邀請到知名音樂人Bob Dylan孫子Levi Dylan、音樂家Gabriella Bechtel、演員Taylor Rosen主演，由導演Jim Dylan擔任導演，他們創造出一支簡單又節奏鮮明的影片，片中還有紐約大學帝勢藝術學院(Tisch School of the Arts)的舞者一同入鏡跳舞，讓紐約市的喧鬧與熱情一覽無遺。