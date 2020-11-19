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乳酪咬一口！全聯再攜手「kiri乳酪」推新品 擬真起司造型爆可愛

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
一塊乳酪蛋糕，建議售價69元。圖／全聯福利中心提供
一塊乳酪蛋糕，建議售價69元。圖／全聯福利中心提供

大人小孩都難敵其純粹風味魅力的法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri，再度化身甜點帶來法式乳酪饗宴。全聯We Sweet甜點宣布再度與Kiri合作，自11月20日起至12月17日止，期間限定推出全新6款新品，還有3款經典甜點再度回歸，每款皆100%採用法國頂級乳酪，濃郁綿密的口感，且每人份熱量250大卡以下，乳酪控快準備搶購！

We Sweet × kiri聯名甜點首次於2019年台中市政店開幕時亮相，每日限量的流芯乳酪塔禮盒、乳酪法式甜點盒1天即狂賣出700盒。為滿足全台甜點控的味蕾，今年2月於全台門市推出聯名甜點，同樣掀起熱潮，28天銷售金額即達4,300萬元。

今年秋冬，全聯We Sweet × kiri聯名甜點再度捲土重來，首波將推出4款新品，其中造型超可愛的「一塊乳酪蛋糕」，擬真造型讓人想起知名卡通《湯姆貓與傑利鼠》的起司塊，採用kiri鮮奶油乳酪製成生乳酪慕斯，搭配沙布烈餅乾，濃郁香氣與酥脆餅乾雙重口感，特殊設計的外包裝，只要簡單輕開，盒子立刻變身餐盤，輕鬆品味甜點不沾手。另外，「法式雙層乳酪蛋糕」則採用特殊蒸烤法保留乳酪綿密細緻口感；還有一人獨享剛剛好的「法式雪霜乳酪杯」，以及創意十足的「法式藍莓乳酪大福」，清爽風味特別療癒。同步也推出經典回歸的法式經典原味千層、法式乳酪布丁與焦糖巴斯克乳酪。

接著從12月4日起還會再推出第2波2款新品，「法式乳酪奶皇捲」將鹹香起司刨絲後融入戚風蛋糕體，帶著淡淡乳酪焦香，鹹甜滋味交織。「法式乳酪泡芙」則採用kiri鮮奶油乳酪與35%動物鮮奶油特製而成，內餡濃郁飽滿，外皮金黃香酥，一口咬下超滿足。活動期間買We Sweet × kiri甜點任1件，加購OFF COFFEE現煮咖啡任1杯，可現折10元。

不只全台全聯門市都可以買到Kiri聯名甜點， We Sweet Cafe'大安延吉店、台中市政店11月20日起也於店內販售使用Kiri頂級鮮奶油乳酪為原料的甜點，包括舒芙蕾乳酪杯、迷你乳酪蛋糕、蔓越莓起司麵包，各以不同型態發揮kiri鮮奶油乳酪的魅力。歡慶新品上市，We Sweet Cafe'自11月20日起至12月3日推出指定蛋糕9.5折優惠。

12月4日起推出的第2波新品法式乳酪奶皇捲，建議售價99元。圖／全聯福利中心提供
12月4日起推出的第2波新品法式乳酪奶皇捲，建議售價99元。圖／全聯福利中心提供
法式雪霜乳酪杯，建議售價55元。圖／全聯福利中心提供
法式雪霜乳酪杯，建議售價55元。圖／全聯福利中心提供
法式雙層乳酪蛋糕，建議售價149元。圖／全聯福利中心提供
法式雙層乳酪蛋糕，建議售價149元。圖／全聯福利中心提供
12月4日起推出的第2波新品法式乳酪泡芙，2入建議售價75元。圖／全聯福利中心提供
12月4日起推出的第2波新品法式乳酪泡芙，2入建議售價75元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet Café甜點新品蔓越莓起司麵包，以軟歐麵包為基礎，搭配蔓越莓的酸甜和乳酪的鹹香，建議售價60元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet Café甜點新品蔓越莓起司麵包，以軟歐麵包為基礎，搭配蔓越莓的酸甜和乳酪的鹹香，建議售價60元。圖／全聯福利中心提供
法式藍莓乳酪大福，2入建議售價59元。圖／全聯福利中心提供
法式藍莓乳酪大福，2入建議售價59元。圖／全聯福利中心提供

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