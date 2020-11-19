G-SHOCK再度跨界英國皇家空軍 專為飛行員量身打造超輕量腕表

CASIO旗下的G-SHOCK再度與英國皇家空軍（Royal Air Force，簡稱RAF）合作，專為飛行員設計出超輕量、確保有強悍功能的GR-B200RAF表款。Seiko則是向經典致敬，讓Prospex系列再現1965年及1970年的經典潛水表，以饗粉絲。

為了向英國皇家空軍致意，G-SHOCK提供先進規格以支持其活動並滿足飛行員的需求，打造了屬於GRAVITYMASTER系列的GR-B200RAF腕表。以隱形戰機為設計發想，深灰底色來自隱形戰機的機身，而白綠色調則模仿駕駛艙的玻璃。手表指針設計清晰易讀，表帶上印有拉丁文「PER ARDUA AD ASTRA」，這是 RAF 的格言，其含義為「逆境中的明星」，表帶環刻有RAF標誌。同時G-SHOCK採用由碳纖維與樹脂製成的防護構造，表圈由三層樹脂混合碳纖維堆疊組成，表殼右側的三個按鈕排列靈感來自直升機的操控桿，因此在輕量的條件下，還保有強悍的功能。

Seiko Prospex 1970現代演繹版腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，全球限量5,500只46,500元。圖／Seiko提供

說到功能性，Seiko Prospex的1965復刻紀念潛水表、1970現代演繹版腕表，同樣是水中的佼佼者。首先，1965復刻紀念款採用了原創的金字塔圖紋強化矽膠表帶，表殼是由最高等級抗腐蝕性的「白鋼」製成，搭載了品牌雫石高級時計工房所製作的機械機芯「8L35」，防水深度達200公尺，優異性能不在話下。1970現代演繹版表款，外觀承襲原版流線造型，表殼則有著超硬質鍍膜的不鏽鋼打造，使用具備約70小時動力儲存的自動上鍊機芯。佩戴者除了擁有不鏽鋼表鍊之外，Seiko還提供了強化矽膠製作的表帶，呼應原版的強悍規格。

G-SHOCK x Royal Air Force GR-B200RAF腕表13,000元。圖／摘自G-SHOCK官網