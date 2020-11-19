太好買！華泰名品城再迎CELINE、Longchamp獨家outlet

不出國商機也在outlet大發威，疫情之年，全台百貨零售業幾乎都是先苦後甘，桃園華泰名品城自七月以來業績逐月成長，在十月百貨周年慶大戰之際，當月更大幅成長60%。華泰仍靠著精品買氣業績報捷，預估今年來客將破500萬人次，全年業績超越原訂80億，超標來到90億，大幅成長25%。讓精品迷開心的是，今年底前預計再開Longchamp、明年一月迎來CELINE進駐，皆為首度在台灣開設outlet的精品。此時，華泰名品城變身美式耶誕村，並推出受歡迎的「露天飄雪市集」，與民眾一起迎接耶誕與新年。

華泰名品城精品陣容再擴張升級，今年在Chloé與Montblanc加入後，緊接著還有Longchamp、CELINE陸續加入，開設首家Outlet。目前華泰名品城齊聚超過20家精品、獨家精品高達15家，是全台精品密度最高的outlet。

華泰名品城總經理總經理梁曙凡指出，疫情爆發後，三月真的很不好，業績不到平常三分之一，但到五月已回到八成，七月開始逐月成長，在買氣集中國內、精品買氣爆發帶動下，來客、業績皆創史上新高，去年來客約400萬人次，今年將破500萬人次，全年業績也上看90億，大幅超標。